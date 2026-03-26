Pinkvilla Screen & Style Icons Awards 2026: Complete list of winners ft. Kiara Advani, Ajay Devgn, Kriti Sanon, Vicky Kaushal, Kajol, Akshay Kumar and more
From Kiara Advani to Vicky Kaushal, Bobby Deol, Kriti Sanon and Kajol, several stars took home the coveted award. Here's the complete list of winners from Pinkvilla Screen & Style Icons Awards 2026.
After months of planning and hard work, the Pinkvilla Screen & Style Icons Awards 2026 came to an end. The successful event saw several Bollywood celebs celebrating the best in films, TV, OTT, fashion, and more.
At the gala, celebs like Kiara Advani, Vicky Kaushal, Shilpa Shetty, Akshay Kumar, Kajol, Ajay Devgn, David Dhawan, Hina Khan, Gaurav Khanna, Rupali Ganguly, Dilip Joshi, Aditya Dhar, and many others were honored for their craft.
Complete list of winners at Pinkvilla Screen & Style Icons Awards 2025:
Best Dialogue: Milap Zaveri
Best Lyrics: Irshad Kamil
Best Editor: Rohit Makwana and Devendra Murdeshwar
The Musical Powerhouse: Shaan
Best Producer: Dinesh Vijan
Best Music Composer: Tanishk Bagchi
Best Debut Director: Karan Singh Tyagi
Best Film (Jury): Kesari Chapter 2
Best Director (Jury): Mohit Suri
Best Actor Female (Jury): Yami Gautam
Director Special Elaichi Presents Best Actor Male (Jury): Akshay Kumar
Best Production Design: Saini S Johray (Dhurandhar)
Best BGM: Shashwat Sachdev (Dhurandhar)
Best Music Album: Saiyaara
Special Jury Award Best Film: Homebound
Best Screenplay: Aditya Dhar, Shivkumar V. Panicker and Ojas Gautam (Dhurandhar)
Best Playback Singer Female: Shreya Ghoshal
Best Playback Singer Male: Faheem Abdullah
Best Choreographer: Vijay Ganguly
Best Director (Popular Choice): Aditya Dhar
Best Actor in a Comic Role: Riteish Deshmukh (Housefull 5)
Danube Properties Dubai Best Actor Male (Popular Choice): Vicky Kaushal
Sangam Crafted Bar Collectibles Presents Best Actor Female (Popular Choice): Kriti Sanon
Director Special Elaichi Presents Best Actor in a Negative Role: Arjun Rampal and Akshaye Khanna
Director Special Elaichi Presents Best Actor Debut Male: Ahaan Panday
Best Action: Aejaz Gulab, Sea-Young Oh, Yannick Ben and Ramazan Bulut (Dhurandhar)
Best Cinematography: Vikash Nowlakha (Dhurandhar)
Best Supporting Actor Male: Rakesh Bedi
Best Actor Debut Female: Aneet Padda
Best Film (Popular Choice): Dhurandhar and Saiyaara
Beardo Presents Breakthrough Performance Of The Year: Ishaan Khatter (Homebound)
Best Supporting Actor Male: Vineet Kumar Singh
Meghashrey Presents Best Supporting Actor Female: Ananya Panday
Bright Outdoor Media Presents Best Director (Inspirational Film): Anupam Kher
Three Decades of Cinematic Excellence: Ajay Devgn
Game Changer of The Year (OTT & Cinema) Female: Kajol
IGP Presents Lifetime Achievement Award: David Dhawan
Global Style Icon: Brett Lee
Best Casting Director: Mukesh Chhabra
JW Marriot Presents Cap Mania Superstar: Himesh Reshammiya
Best Film OTT: Kaalidhar Laapata Ladies
Best Director OTT: Aryan Khan
Best Series OTT: The Ba***ds of Bollywood
Best Supporting Actor OTT Female: Neha Dhupia
Best Actor OTT Female (Jury): Vaani Kapoor
Beardo Presents Best Actor OTT Male (Jury): Pankaj Tripathi
Best Actor OTT Male (Popular Choice): Lakshya
Meghashrey Presents Best Actor OTT Female (Popular Choice): Huma Qureshi
P C Chandra Jewellers Presents Special Jury Award Best Actor Female (OTT): Shefali Shah (Delhi Crime 3)
Danube Properties Dubai Presents Game Changer of The Year (OTT & Cinema) Male: Bobby Deol
Pocket FM Presents Best Supporting Actor OTT Male: Rajat Bedi / Dino Morea
Best Actor TV Male: Dilip Joshi
Best Actor TV Female: Rupali Ganguly
Television Trendsetter: Hina Khan
Radio City Presents Best Reality Show Personality Male: Amaal Mallik
Best Reality Show Personality Female: Tejasswi Prakash
Style Awards:
Danube Properties Dubai Presents Fashion Icon of the Year: Kiara Advani
Meghashrey Presents Stylish Entrepreneur of the Year: Shilpa Shetty
Danube Properties Dubai Presents Timeless Fashion Icon Male: Suniel Shetty
Danube Properties Dubai Presents Most Stylish Actor TV: Gaurav Khanna
IGP Presents Most Stylish Emerging Actor: Aaishvary Thackeray
Stylish Rising Force: Ahan Shetty
Stylish Creator: Prajakta Koli
JW Marriott Presents Style Sensation Award: Shehnaaz Gill
Pocket FM Presents Most Stylish Filmmaker: Kiran Rao
Most Stylish Couple of the Year TV: Nakuul and Jankee Mehta
Sangam Crafted Bar Collectibles Presents Most Stylish Glam Star: Disha Patani
P C Chandra Jewellers Presents Stylish Mould-Breaker Female: Shriya Saran
Sangam Crafted Bar Collectibles Presents Stylish Mould-Breaker Male: Ali Fazal
P C Chandra Jewellers Presents Super Stylish Pathbreaker Of The Year: Rakul Preet Singh
ALSO READ: Pinkvilla Screen & Style Icons Awards 2026: Lakshya takes home Best Actor OTT Male Popular Choice; Huma Qureshi wins Best Actor OTT Female Popular Choice trophy