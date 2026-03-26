Pinkvilla Screen & Style Icons Awards 2026: Complete list of winners ft. Kiara Advani, Ajay Devgn, Kriti Sanon, Vicky Kaushal, Kajol, Akshay Kumar and more

From Kiara Advani to Vicky Kaushal, Bobby Deol, Kriti Sanon and Kajol, several stars took home the coveted award. Here’s the complete list of winners from Pinkvilla Screen & Style Icons Awards 2026.

By Loveleen Kaur
Published on Mar 26, 2026  |  02:33 AM IST |  98K
PC: Pinkvilla

After months of planning and hard work, the Pinkvilla Screen & Style Icons Awards 2026 came to an end. The successful event saw several Bollywood celebs celebrating the best in films, TV, OTT, fashion, and more.

At the gala, celebs like Kiara Advani, Vicky Kaushal, Shilpa Shetty, Akshay Kumar, Kajol, Ajay Devgn, David Dhawan, Hina Khan, Gaurav Khanna, Rupali Ganguly, Dilip Joshi, Aditya Dhar, and many others were honored for their craft.

Complete list of winners at Pinkvilla Screen & Style Icons Awards 2025:

Best Dialogue: Milap Zaveri

Best Lyrics: Irshad Kamil

Best Editor: Rohit Makwana and Devendra Murdeshwar      

The Musical Powerhouse: Shaan

Best Producer: Dinesh Vijan

Best Music Composer: Tanishk Bagchi             

Best Debut Director: Karan Singh Tyagi           

Best Film (Jury): Kesari Chapter 2

Best Director (Jury): Mohit Suri           

Best Actor Female (Jury): Yami Gautam

Director Special Elaichi Presents Best Actor Male (Jury): Akshay Kumar 

Best Production Design: Saini S Johray (Dhurandhar)             

Best BGM: Shashwat Sachdev (Dhurandhar)

Best Music Album: Saiyaara   

Special Jury Award Best Film: Homebound   

Best Screenplay: Aditya Dhar, Shivkumar V. Panicker and Ojas Gautam (Dhurandhar) 

Best Playback Singer Female: Shreya Ghoshal            

Best Playback Singer Male: Faheem Abdullah            

Best Choreographer: Vijay Ganguly

Best Director (Popular Choice): Aditya Dhar

Best Actor in a Comic Role: Riteish Deshmukh (Housefull 5)

Danube Properties Dubai Best Actor Male (Popular Choice): Vicky Kaushal

Sangam Crafted Bar Collectibles Presents Best Actor Female (Popular Choice): Kriti Sanon

Director Special Elaichi Presents Best Actor in a Negative Role: Arjun Rampal and Akshaye Khanna

Director Special Elaichi Presents Best Actor Debut Male: Ahaan Panday

Best Action: Aejaz Gulab, Sea-Young Oh, Yannick Ben and Ramazan Bulut (Dhurandhar)

Best Cinematography: Vikash Nowlakha (Dhurandhar)

Best Supporting Actor Male: Rakesh Bedi      

Best Actor Debut Female: Aneet Padda

Best Film (Popular Choice): Dhurandhar and Saiyaara            

Beardo Presents Breakthrough Performance Of The Year: Ishaan Khatter (Homebound)

Best Supporting Actor Male: Vineet Kumar Singh

Meghashrey Presents Best Supporting Actor Female: Ananya Panday             

Bright Outdoor Media Presents Best Director (Inspirational Film): Anupam Kher

Three Decades of Cinematic Excellence: Ajay Devgn

Game Changer of The Year (OTT & Cinema) Female: Kajol   

IGP Presents Lifetime Achievement Award: David Dhawan  

Global Style Icon: Brett Lee

Best Casting Director: Mukesh Chhabra          

JW Marriot Presents Cap Mania Superstar: Himesh Reshammiya

Best Film OTT: Kaalidhar Laapata Ladies

Best Director OTT: Aryan Khan

Best Series OTT: The Ba***ds of Bollywood

Best Supporting Actor OTT Female: Neha Dhupia     

Best Actor OTT Female (Jury): Vaani Kapoor

Beardo Presents Best Actor OTT Male (Jury): Pankaj Tripathi

Best Actor OTT Male (Popular Choice): Lakshya

Meghashrey Presents Best Actor OTT Female (Popular Choice): Huma Qureshi            

P C Chandra Jewellers Presents Special Jury Award Best Actor Female (OTT): Shefali Shah (Delhi Crime 3)

Danube Properties Dubai Presents Game Changer of The Year (OTT & Cinema) Male: Bobby Deol

Pocket FM Presents Best Supporting Actor OTT Male: Rajat Bedi / Dino Morea     

Best Actor TV Male: Dilip Joshi

Best Actor TV Female: Rupali Ganguly            

Television Trendsetter: Hina Khan      

Radio City Presents Best Reality Show Personality Male: Amaal Mallik

Best Reality Show Personality Female: Tejasswi Prakash


Style Awards:

Danube Properties Dubai Presents Fashion Icon of the Year: Kiara Advani

Meghashrey Presents Stylish Entrepreneur of the Year: Shilpa Shetty             

Danube Properties Dubai Presents Timeless Fashion Icon Male: Suniel Shetty

Danube Properties Dubai Presents Most Stylish Actor TV: Gaurav Khanna             

IGP Presents Most Stylish Emerging Actor: Aaishvary Thackeray

Stylish Rising Force: Ahan Shetty

Stylish Creator: Prajakta Koli  

JW Marriott Presents Style Sensation Award: Shehnaaz Gill  

Pocket FM Presents Most Stylish Filmmaker: Kiran Rao

Most Stylish Couple of the Year TV: Nakuul and Jankee Mehta

Sangam Crafted Bar Collectibles Presents Most Stylish Glam Star: Disha Patani    

P C Chandra Jewellers Presents Stylish Mould-Breaker Female: Shriya Saran

Sangam Crafted Bar Collectibles Presents Stylish Mould-Breaker Male: Ali Fazal

P C Chandra Jewellers Presents Super Stylish Pathbreaker Of The Year: Rakul Preet Singh

Our prestigious partners for the Pinkvilla Screen & Style Icons Awards 2026 are:

PRESENTING SPONSOR - Danube Properties

POWERED BY - Meghashrey

Jewellery Partner - P. C. Chandra Jewellers

Celebration Partner - Sangam, Crafted Bar Collectibles

Grooming Partner - Beardo

Success Partner - Director Special Elaichi

Storytelling Partner - Pocket FM

Outdoor Media Partner - Bright Outdoor Media Limited

Radio Partner - Radio City 91.1

Gifting Partner - IGP

Venue Partner - JW Marriott

ALSO READ: Pinkvilla Screen & Style Icons Awards 2026: Lakshya takes home Best Actor OTT Male Popular Choice; Huma Qureshi wins Best Actor OTT Female Popular Choice trophy

