10 Famous dialogues from Dil Dhadakne Do that give us lessons about life, people & relationships

Dil Dhadakne Do is a popular movie directed by Zoya Akhtar. Here are some of the best dialogues from the movie to remember.

The movie Dil Dhadakne Do, directed by Zoya Akhtar, deals with relationships and different problems associated with it, family issues, emotional problems etc. It finely reflects each and every Indian family and shows how lack of communication may create problems amongst us. The film then also deals with misunderstandings, love problems, and broken marriage. So, here are some of the best dialogues from the movie to remember.

1-Khayal aata hain ke agar in logon ne apne aapko khud hi banaya hai, toh thoda behtar bana lete!

2- Agar koi alag tarah jeena chahta hai, toh usse jeene do Har dil apni hi tarah dhadakta hai, har dil dhadakne do.

3- Dil se faisla karo tumhe kya karna hai … dimaag tarkeeb nikaal lega.

4- Aisa kyun hai ki jab koi saath hai toh insaan usse kitni baatein kehna bhool jaata hai…

Aur aisa kyun hai ki jab koi door chala jaata hai toh insaan ko kitni baatein yaad aati hai joh keh deni chahiye thi.

5- Duniya mein zabaanein toh bahut hai, Magar har Zabaan mein sirf paisa bolta hai.

6- Insan bhi ajeeb hote hain. Baat kehni kisi se hai magar kehte kisi aur se hai. Aur sabse zyada jo baat kehne se sharmate hain ya katrate hain, wo hai pyaar ki baat.

7- Arey, ye to achchi baatein hain…Ab kon ye insano ko samjhaye ki agar dil mein kisi se mohabbat hai toh keh kyun nahi dete? Keh do!

8- Ladkiyan ya to saare bandhan tod phod ke bhag jaye ya jo bhi kare chori chhipe kare…Apni marzi se jeena hai to aksar unke pas ye do choices hoti hai.

9- Hamare desi Maa Baap kabhi maan nahi sakte ki unke bachcho mein utni akkal aa gayi hai ki apni marzi se jeeyein… Jab tak dum mein dum hai, ye log apne bachchon ki Zindagi mein kam se kam ek taang to adaye rehte hain.

10- Insan andar se kuch aur hote hai aur bahar se kuch. Aur ye kaam jab doosre karte hai, toh insaan isse Hypocrisy kehte hain. Aur agar khud karta hai to Duniyadari.

Also Read: 30 Powerful dialogues from The Dark Knight movies that are worth remembering

Share your comment ×