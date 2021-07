10 Heart touching dialogues about love from the movie Mohabbatein

Mohabbatein is one of the most iconic movies in Bollywood. Here are 10 famous dialogues about love which the movie conveyed in a perfect way.

Mohabbatein is one of the most iconic movies that depicts the tragic love story. This movie was flooded with praises and critical acclaim. Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan, Shah Rukh Khan, Jimmy Sheirgill, Jugal Hansraj starrer Mohabbatein introduces new comers who Shamita Shetty, Kim Sharma, Preeti Jhangiani and Uday Chopra. Apart from that, Mohabbatein showcases some of the great dialogues regarding love and some of them are given below.

1-“Main aaj bhi usse utni hi Mohabbat karta hoon … Aur is liye nahi ki koi aur nahi mili … Par is liye ki usse mohabbat karne se fursat hi nahi milti.”

2-“Izzat darr se nahi… Mohabbat se jeeti jaati hai.”

3-“Mohabbat mein shartein nahi hoti… Toh afsoos bhi nahi hona chahiye.”

4-“Mohabbat bhi Zindagi ki tarah hoti hai…Har mod aasaan nahi hota, Har mod par khushi nahi hoti… Par jab hum Zindagi ka saath nahi chhodte…Phir Mohabbat ka saath kyun chhodein?”

5-“Zindagi pyar dene aur pyar lene ka naam hai… Aur kuch nahi…”

6-“Maine aaj tak sirf ek hi ladki se Mohabbat ki hai… Aur Zindagi bhar sirf us hi se karta rahoonga…”

7-“Mohabbat bahut khoobsurat hoti hai … Toh kya hua agar woh apne saath thoda sa dard laati hai.”

8-“Mohabbat aur sangeet ka bahut gehra rishta hai… kyun ki dono ka janam dil se hota hai… Aur dono ki kismat bhi dil ke kehne par nirbhar hai.”

9-“Aap zindagi ki har jung jeette chale aaye… Par zindagi ke saare sahare haarte chale gaye.” 10-“Main yahan par surya ki roshni itni tezz kar doonga ki woh aadmi joh pachaas saalon se surya ko ghoorta aa raha hai …usse bhi apni palkein jhukani hogi.” Also Read: 10 Popular dialogues from the play King Lear by William Shakespeare

