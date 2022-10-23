Priyakshi Sharma
Kriti Sanon in lehenga; Kartik Aaryan dons black at Anand Pandit’s Diwali Bash

Image credit: Viral Bhayani

Kartik Aaryan, Kriti Sanon, Ali Fazal, and Richa Chadha at Anand Pandit's Diwali party

Image credit: Viral Bhayani

Kartik Aaryan slays in a black kurta and pyjama

Image credit: Viral Bhayani

Infectious smile

Image credit: Viral Bhayani

Kriti Sanon looks dreamy in multicoloured lehenga

Image credit: Viral Bhayani

Deep- neck blouse

Image credit: Viral Bhayani

Newlyweds Ali and Richa arrive in style

Image credit: Viral Bhayani

Nushrratt Bharuccha in indo- western look

Image credit: Viral Bhayani

Sonu Sood arrives looking dashing
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