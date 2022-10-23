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Priyakshi Sharma
Kriti
Sanon
in
lehenga;
Kartik
Aaryan
dons
black
at
Anand
Pandit’s
Diwali
Bash
Image credit: Viral Bhayani
Kartik
Aaryan,
Kriti
Sanon,
Ali
Fazal,
and
Richa
Chadha
at
Anand
Pandit's
Diwali
party
Image credit: Viral Bhayani
Kartik
Aaryan
slays
in
a
black
kurta
and
pyjama
Image credit: Viral Bhayani
Infectious
smile
Image credit: Viral Bhayani
Kriti
Sanon
looks
dreamy
in
multicoloured
lehenga
Image credit: Viral Bhayani
Deep-
neck
blouse
Image credit: Viral Bhayani
Newlyweds
Ali
and
Richa
arrive
in
style
Image credit: Viral Bhayani
Nushrratt
Bharuccha
in
indo-
western
look
Image credit: Viral Bhayani
Sonu
Sood
arrives
looking
dashing
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