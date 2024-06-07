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Mohit K Dixit
Entertainment
JUNE 07, 2024
10 best dialogues of Ajay Devgn's Maidaan
Football hamari pehchan bana sakti hain… kyon ki saari duniya Football khelti hai
#1
Image source- Boney Kapoor's Instagram
Video source- Boney Kapoor's Instagram
This is just the beginning of the golden era of Indian Football
#2
Iss bheed se saath ki umeed mat rakhna aaj kaan bandh kar karke khelna
Image source- Boney Kapoor's Instagram
#3
India khelna chahte ho toh apne game ka level uncha karna hoga
#4
Video source- Boney Kapoor's Instagram
Jo samajh mein nahi aaye uske baare mein baat nahi karni chahiye
#5
Video source- Boney Kapoor's Instagram
Soch ek…Samaj ek…Dil ek..isliye aaj maidaan mein utarna gyarah lekin dikhna ek
#6
Image source- Boney Kapoor's Instagram
Sarkaar ko tumse medal ki koi umeed nahi hai…jeet paoge?
#7
Video source- Boney Kapoor's Instagram
Aapke sapno ki keemat aapne akele nahi chukayi hai
#8
Video source- Boney Kapoor's Instagram
Main aise players dhund raha hoon jinhe mein kisi bhi position mein khila sakta hoon
#9
Video source- Boney Kapoor's Instagram
#10
Muje laga aaj aakhir Hindustan ki baat hogi lekin hum toh ab tak bangal aur hyderabad mein atke hue hain
Video source- Boney Kapoor's Instagram
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