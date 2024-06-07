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Mohit K Dixit 

Entertainment

JUNE 07, 2024

10 best dialogues of Ajay Devgn's Maidaan


Football hamari pehchan bana sakti hain… kyon ki saari duniya Football khelti hai

#1

Image source- Boney Kapoor's Instagram

Video source- Boney Kapoor's Instagram 

This is just the beginning of the golden era of Indian Football

#2

Iss bheed se saath ki umeed mat rakhna aaj kaan bandh kar karke khelna

Image source- Boney Kapoor's Instagram

#3

India khelna chahte ho toh apne game ka level uncha karna hoga

#4

Video source- Boney Kapoor's Instagram 

Jo samajh mein nahi aaye uske baare mein baat nahi karni chahiye 

#5

Video source- Boney Kapoor's Instagram 

Soch ek…Samaj ek…Dil ek..isliye aaj maidaan mein utarna gyarah lekin dikhna ek

#6

Image source- Boney Kapoor's Instagram

Sarkaar ko tumse medal ki koi umeed nahi hai…jeet paoge?

#7

Video source- Boney Kapoor's Instagram 

Aapke sapno ki keemat aapne akele nahi chukayi hai

#8

Video source- Boney Kapoor's Instagram 

Main aise players dhund raha hoon jinhe mein kisi bhi position mein khila sakta hoon

#9

Video source- Boney Kapoor's Instagram 

#10

Muje laga aaj aakhir Hindustan ki baat hogi lekin hum toh ab tak bangal aur hyderabad mein atke hue hain

Video source- Boney Kapoor's Instagram 

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