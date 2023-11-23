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Priyanshi Shah
Entertainment
November 23, 2023
10 best dialogues of Anil Kapoor
“Maska hai maska … ekdum jhakaas!”
YUDH
Image source- anilskapoor
“Police ki goli mein itna loha hai, ek baar thokdi na … toh zindagi bhar tere khoon mein iron ki kami nahi hogi.”
Image source- anilskapoor
Shootout At Wadala
“Do waqt ki roti kamata hoon, panch waqt ki namaaz padhta hoon … isse zyada meri zaroorat nahi, aur mujhe khareedne ki teri aukaat nahi.”
Shootout At Wadala
Image source- anilskapoor
“Shatranj ke mohre wahi hai, magar baazi palat chuki hai.”
Meri Jung
Image source- anilskapoor
“Aapki sharafat ke chakkar mein main kayde mein hoon … varna ab tak mere khud ke do char Al-Qaedey hote.”
Welcome back
Image source- anilskapoor
“Pyar toh rahega … uske dil mein nafrat ki tarah aur mere dil mein nasoor ki tarah.”
Tezaab
Image source- anilskapoor
“Police asli ho ya nakli … aati saali hamesha late hi hai.”
Musafir
Image source- anilskapoor
“Main anar kha raha hu to aap mujhe anari tu nahi samajh rahe.”
Welcome
Image source- anilskapoor
Race 2
Image source- anilskapoor
“Sabar ka phal meetha hota hai, aur usse bhi zyada meetha hota hai … sabere ka phal.”
“Hamara har jawaan ek nuclear bomb hai.”
Pukar
Image source- anilskapoor
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