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Priyanshi Shah

Entertainment

November 23, 2023

10 best dialogues of Anil Kapoor

“Maska hai maska … ekdum jhakaas!”

YUDH

Image source- anilskapoor

“Police ki goli mein itna loha hai, ek baar thokdi na … toh zindagi bhar tere khoon mein iron ki kami nahi hogi.”

Image source- anilskapoor

Shootout At Wadala

“Do waqt ki roti kamata hoon, panch waqt ki namaaz padhta hoon … isse zyada meri zaroorat nahi, aur mujhe khareedne ki teri aukaat nahi.”

Shootout At Wadala

Image source- anilskapoor

“Shatranj ke mohre wahi hai, magar baazi palat chuki hai.”

Meri Jung

Image source- anilskapoor

“Aapki sharafat ke chakkar mein main kayde mein hoon … varna ab tak mere khud ke do char Al-Qaedey hote.”

Welcome back

Image source- anilskapoor

“Pyar toh rahega … uske dil mein nafrat ki tarah aur mere dil mein nasoor ki tarah.”

Tezaab

Image source- anilskapoor

“Police asli ho ya nakli … aati saali hamesha late hi hai.”

Musafir

Image source- anilskapoor

“Main anar kha raha hu to aap mujhe anari tu nahi samajh rahe.” 

Welcome

Image source- anilskapoor

Race 2

Image source- anilskapoor

“Sabar ka phal meetha hota hai, aur usse bhi zyada meetha hota hai … sabere ka phal.”

“Hamara har jawaan ek nuclear bomb hai.”

 Pukar 

Image source- anilskapoor

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