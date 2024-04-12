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Mohit K Dixit

Entertainment

april 12, 2024

10 Best Nana Patekar dialogues 


Kutte ki tarah jeene ki aadat padhi hai sabko - Krantiveer 

#1

Image Source: IMDb

Ek machhar sala aadmi ko hijda bana deta hai! - Yeshwant 

Image Source: IMDb

#2

Yeh Musalman ka khoon yeh Hindu ka khoon ... bata is mein Musalman ka kaunsa Hindu ka kaunsa, bata! - Krantiveer 

Image Source: IMDb

#3

Bhagwan ka diya hua sab kuch hai ... daulat hai, shauhrat hai, izzat hai - Welcome 

#4

Image Source: IMDb

Apna toh usool hai ... pehle laat, phir baat, uske baad mulaqat -Tiranga

#5

Image Source: IMDb

Jaan mat maangna ... iski bazaar mein koi keemat nahi hai - Ghulam-e-Mustafa 

#6

Image Source: IMDb

Yeh dukh naam ki bimari ka ilaaj kisi doctor ke paas bhi nahi iska ilaaj khud dhoondna padta hai dukh ko bhoolna parta hai - Parinda 

#7

Image Source: IMDb

Biwi bhi ek ajeeb tarah ki pehli hai ... saal bhar miya ko pareshan karke jeene nahi deti ... aur Karva Chauth ka vrat rakh ke marne nahi deti - Welcome Back 

#8

Image Source: IMDb

Chal lekar apni naav chale, chandan chandni ke gaon chale ... indradhanush ki behti dhara, uske paar teesra kinara, is safar mein aur koi nahi, yeh safar hai bas mera tumhara ab kis dastak ka hai intezar, jab tumhe pukarta ho pyar aur samne ho sapnon ka sansar - Wajood

#9

Image Source: IMDb

#10

Image Source: IMDb

To be or not be that is the question - Natsamrat 

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