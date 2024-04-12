10 Best Nana Patekar dialogues 

Jaan mat maangna ... iski bazaar mein koi keemat nahi hai - Ghulam-e-Mustafa
#6
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Yeh dukh naam ki bimari ka ilaaj kisi doctor ke paas bhi nahi iska ilaaj khud dhoondna padta hai dukh ko bhoolna parta hai - Parinda
#7
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Biwi bhi ek ajeeb tarah ki pehli hai ... saal bhar miya ko pareshan karke jeene nahi deti ... aur Karva Chauth ka vrat rakh ke marne nahi deti - Welcome Back
#8
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Chal lekar apni naav chale, chandan chandni ke gaon chale ... indradhanush ki behti dhara, uske paar teesra kinara, is safar mein aur koi nahi, yeh safar hai bas mera tumhara ab kis dastak ka hai intezar, jab tumhe pukarta ho pyar aur samne ho sapnon ka sansar - Wajood