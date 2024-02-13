Heading 3
Jiya Surana
Entertainment
February 13, 2024
10 dialogues from Taare Zameen par
Duniya mein aise aise heere paida huye hai, jinhone sari duniya ka naksha hi badal diya, kyun ki yeh duniya ko apni alag nazar se dekh paaye
#1
Image: IMDb
Khayal karna bahut zaroori hai is mein ilaaj ki shakti hai... ek marham hai jisse dard mitta hai
Image: IMDb
#2
Har bachche ki apni khoobi hoti hai, apni kaabiliyat hoti hai, apni chahat hoti hai
Image: IMDb
#3
Every Child is Special!
#4
Image: IMDb
Joh dikhta hai humko lagta hai, hai...aur joh nahi dikhta humko lagta hai, nahi hai...lekin kabhi kabhi joh dikhta hai, woh nahi hota...aur joh nahi dikhta, woh hota hai
#5
Image: IMDb
Apni ambitions ka wajan apne bachcho ke nazuk kandhon pe daalna ... it's worse than child labour
#6
Image: Darsheel Safary Instagram
Bahar ek beraham competitive duniya basi hai aur is duniya mein sabhi ko apne apne gharon mein toppers aur rankers ughaane hai
#7
Image: Darsheel Safary Instagram
#8
Image: IMDb
Gyan toh gyan hota hai, chahe woh zabaani ho ya likhit
Patri se hatkar bahut kam log soch paate hai
#9
Image: Darsheel Safary Instagram
#10
Image: Darsheel Safary Instagram
Padhne likhne ke liye aksharon ki awaaz, unki banavat, shabdon ka matlab samajhna zaroori hai
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