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Jiya Surana

Entertainment

JUNE 18, 2024

10 unforgettable dialogues of Hum Tum 


“Sachcha pyar kabhi adhoora nahi rehta ... ek na ek din toh woh poora hoga hi”

#1

Image: IMDb

“Kabhi toh pehli mulaqat hi kaafi aur kabhi bahut si hoti hai mulaqatein lag jaati hai”

#2

Image: YRF Talent Instagram 

“Yeh zindagi bahut lambi hai aur hamare pass waqt bahut kam hai” 

Video: YRF Instagram 

#3

“Log bure thodi na hote hai ... achche logon par bas bura waqt aa jaata hai”

#4

Video: YRF Instagram 

“Doosra mauka humein upar waala nahi deta hai ... humein khud lena hota hai”

#5

Video: YRF Instagram 

“Hum tum mein sirf ek hi problem hai ... ki tum ke bagair hum adhoore hai”

#6

Video: YRF Instagram 

“Har kamyaab aadmi ke peeche ek aurat ka haath hota hai ... kyun ki auratein nakamyaab aadmiyon ke peeche nahi bhaagti”

#7

Image: IMDb

“Main sabse zyada aur hamesha sirf tumse pyaar karoonga”

#8

Image: IMDb

“Lagta hai yeh mulakat kafi interesting hogi”

#9

Video: YRF Instagram 

#10

Video: YRF Instagram 

“It's my Tom Cruise look yaar”

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