Heading 3
Jiya Surana
Entertainment
JUNE 18, 2024
10 unforgettable dialogues of Hum Tum
“Sachcha pyar kabhi adhoora nahi rehta ... ek na ek din toh woh poora hoga hi”
#1
Image: IMDb
“Kabhi toh pehli mulaqat hi kaafi aur kabhi bahut si hoti hai mulaqatein lag jaati hai”
#2
Image: YRF Talent Instagram
“Yeh zindagi bahut lambi hai aur hamare pass waqt bahut kam hai”
Video: YRF Instagram
#3
“Log bure thodi na hote hai ... achche logon par bas bura waqt aa jaata hai”
#4
Video: YRF Instagram
“Doosra mauka humein upar waala nahi deta hai ... humein khud lena hota hai”
#5
Video: YRF Instagram
“Hum tum mein sirf ek hi problem hai ... ki tum ke bagair hum adhoore hai”
#6
Video: YRF Instagram
“Har kamyaab aadmi ke peeche ek aurat ka haath hota hai ... kyun ki auratein nakamyaab aadmiyon ke peeche nahi bhaagti”
#7
Image: IMDb
“Main sabse zyada aur hamesha sirf tumse pyaar karoonga”
#8
Image: IMDb
“Lagta hai yeh mulakat kafi interesting hogi”
#9
Video: YRF Instagram
#10
Video: YRF Instagram
“It's my Tom Cruise look yaar”
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