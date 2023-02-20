FEB 20, 2023
9 Naina-Bunny Dialogues That Inspire Us
“Badtameezi ek bimaari hai…aaisi bimaari joh dheere dheere waqt ke saath budhape mein badal jaati hai…main kehta hoon jab tak budhapa nahi aata, thodi badtameezi hi kar lete hai” – Bunny aka Ranbir Kapoor
Image: Pinkvilla
Take Life In A Cool Way
Image: Pinkvilla
“Main udna chahta hoon, daudna chahta hoon, girna bhi chahta hoon … bus rukna nahi chahta” – Bunny aka Ranbir Kapoor
Never Give Up
Ace Work From Home Wear Like Celebs
Sidharth-Kiara’s Dreamy Wedding Journey
“Yaadein mithai ke dibbe ki tarah hoti hai, ek baar khula toh sirf ek tukda nahi kha paoge” - Naina aka Deepika Padukone
Image: Deepika Padukone Instagram
Memories Are Contagious
“Life mein jitna bhi try karo, kuch na kuch toh chootega hi. Isliye yahin, isi pal ka mazza lete hai” - Naina aka Deepika Padukone
Image: Pinkvilla
Live In This Moment
“Waqt rukta nahi, beet jata hai aur hum kharch ho jate hai” - Bunny aka Ranbir Kapoor
Image: Pinkvilla
Time Waits For None
Image: Deepika Padukone Instagram
Literally Goosebumps
“Kabhi kabhi kuch baatein humare yaadon ke kamre ki itni khidkiyaan khol deti hain ki hum dang reh jaate hai. Bahot Khubsurat hoti hai ye yaadon ki duniya, hamare beete hue kal ke chote chote tukde hamari yaadon me hamesha mehfooz rehte hai” - Naina aka Deepika Padukone
Image: Pinkvilla
Love Yourself
“Khud pe daya karna band karo, aur khud se pyaar karna seekho” - Bunny aka Ranbir Kapoor
“Kahin pe pahunchne ke lie kahin se nikalna bahut zaruri hota hai. Sahi waqt pe kat lena chahiye, warna gile shikve hone lagte hai” - Bunny aka Ranbir Kapoor
Image: Pinkvilla
Move Forward
“22 tak padhai, 25 pe naukri, 26 pe chokri, 30 pe bachche, 60 pe retirement , aur phir maut ka intezaar, dhat aisi ghisi piti life thodi jeena chahta hoon!” - Bunny aka Ranbir Kapoor
Image: Pinkvilla
Adventurous Life
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