Heading 3
Priyanshi Shah
Entertainment
December 26, 2023
Akshay Kumar Dialogues
“Hero ban na kaun chahta hai main to villain hoon”
#1
Image source- IMDb
“Tum log parivaar ke saath yahan chain se jeeo … is liye hum log roz border par marte hai”
Image source- IMDb
#2
“Duniya mein teen cheezen hoti zaroor hai lekin kisi ne dekhi nahin … bhooton ka sansar, sacha wala pyar aur Bahattar Singh ki raftaar”
#3
Image source- IMDb
“Don’t angry me!”
#4
Image source- IMDb
“Main Krishna hu isliye chamatkar karta hu, chamatkar karta hu, isliye Krishna nahi hu”
#5
Image source- IMDb
“Jo main bolta hu, Woh main karta hun. jo main nahi bolta woh main definitely karta hun.”
#6
Image source- IMDb
“Maine sirf insaan banaya … aur insaan ne yeh jaat, paat, dharm, mazhab ka dhanda shuru kiya”
#7
Image source- IMDb
“Kutte ke mooh se haddi aur Tees Maar Khan ki noton ki gaddi, dono hi cheenana bekar hai”
#8
#9
Image source- IMDb
“Tu aur Main aur bich mein ek Ladki, Bus Ho gayi na Ladayi shuru.”
“Maa ke doodh mein toh dum hota hi hai … chahe woh Hindustan ki ho ya Pakistan ki”
#10
Image source- IMDb
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