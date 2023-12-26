Heading 3

Priyanshi Shah

Entertainment

December 26, 2023

Akshay Kumar Dialogues

“Hero ban na kaun chahta hai main to villain hoon”

#1

Image source- IMDb

“Tum log parivaar ke saath yahan chain se jeeo … is liye hum log roz border par marte hai”

Image source- IMDb

#2

 “Duniya mein teen cheezen hoti zaroor hai lekin kisi ne dekhi nahin … bhooton ka sansar, sacha wala pyar aur Bahattar Singh ki raftaar”

#3

Image source- IMDb

 “Don’t angry me!”

#4

Image source- IMDb

 “Main Krishna hu isliye chamatkar karta hu, chamatkar karta hu, isliye Krishna nahi hu”

#5

Image source- IMDb

“Jo main bolta hu, Woh main karta hun. jo main nahi bolta woh main definitely karta hun.”

#6

Image source- IMDb

“Maine sirf insaan banaya … aur insaan ne yeh jaat, paat, dharm, mazhab ka dhanda shuru kiya”

 #7

Image source- IMDb

 “Kutte ke mooh se haddi aur Tees Maar Khan ki noton ki gaddi, dono hi cheenana bekar hai”

 #8

#9

Image source- IMDb

 “Tu aur Main aur bich mein ek Ladki, Bus Ho gayi na Ladayi shuru.”

 “Maa ke doodh mein toh dum hota hi hai … chahe woh Hindustan ki ho ya Pakistan ki”

#10

Image source- IMDb

For more updates, follow Pinkvilla.

Click Here