Heading 3
Priyanshi Shah
Entertainment
may 21, 2024
Dialogues From Chandu Champion Trailer
“Sir, 65 ki jung mein isko 9 goliyan lagi thi”
#1
Video source- NadiadwalaGrandson
“Mujhe mere mulk wapis jaana hai”
#2
Video source- NadiadwalaGrandson
“Masterji mein champion banunga, aur medal launga”
#3
Video source- NadiadwalaGrandson
“Aaj ke baad koi nahi hasega mujh pe, khali aj jaane do dangal ko”
#4
Video source- NadiadwalaGrandson
“Are ye toh Chandu Champion hai”
#5
Video source- NadiadwalaGrandson
“Chandu nahi, Champion hai mein”
#6
Video source- NadiadwalaGrandson
“Sir meko ek mauka dona, mein pehlwaan hai”
#7
Video source- NadiadwalaGrandson
“Champion gir ta hai lekin rukta nahi hai, Chhotu”
Image: imdb
#8
“Woh din mein taekiya, mein jiyega, aur uske liye jitna ladna padega mein ladega, aur harr chidati hui hasi ko palat kar bolega”
Image: imdb
#9
“Eyy, hasta kaiko hai?”
#10
Image: imdb
Click Here
For more updates, follow Pinkvilla.