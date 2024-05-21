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Priyanshi Shah

Entertainment 

may 21, 2024

Dialogues From Chandu Champion Trailer

“Sir, 65 ki jung mein isko 9 goliyan lagi thi”

 #1

Video source- NadiadwalaGrandson

“Mujhe mere mulk wapis jaana hai”

#2

Video source- NadiadwalaGrandson

“Masterji mein champion banunga, aur medal launga”

 #3

Video source- NadiadwalaGrandson

“Aaj ke baad koi nahi hasega mujh pe, khali aj jaane do dangal ko”

#4

Video source- NadiadwalaGrandson

“Are ye toh Chandu Champion hai”

 #5

Video source- NadiadwalaGrandson

“Chandu nahi, Champion hai mein”

#6

Video source- NadiadwalaGrandson

“Sir meko ek mauka dona, mein pehlwaan hai”

#7

Video source- NadiadwalaGrandson

“Champion gir ta hai lekin rukta nahi hai, Chhotu”

Image: imdb

#8

“Woh din mein taekiya, mein jiyega, aur uske liye jitna ladna padega mein ladega, aur harr chidati hui hasi ko palat kar bolega”

Image: imdb

#9

“Eyy, hasta kaiko hai?”

#10

Image: imdb

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