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Priyanshi Shah

Entertainment

January 24, 2024

Viral Dialogues from Bigg Boss 17

“Teko promise karta hu teko tunnel tak chodunga Lala

Munawar Faruqui

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“Thuk Matt”

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Arun Mahashettey

“Abey bathroom dho jaake Lallu!!”

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Isha Malviya

“You are a hell, your thinking is hell”

Mannara Chopra

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“Chal, tu chal, nikal yahan se”

Aishwarya Sharma

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“Mujhe pitha khana hain. I want pitha”

Khanzaadi

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“My husband is back!”

Aishwarya Sharma

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“Ladkiya sensitive hoti hai, week nhi hoti”

Ankita Lonkhande

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“Tere jaise 200 aadmi kaam karte hai”

Vicky Jain

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“Mein ayesa hi hu”

Abhishek Kumar

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