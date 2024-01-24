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Priyanshi Shah
Entertainment
January 24, 2024
Viral Dialogues from Bigg Boss 17
“Teko promise karta hu teko tunnel tak chodunga Lala
Munawar Faruqui
Image source- munawar.faruqui
“Thuk Matt”
Image source- achanakbayanakgamingofficial
Arun Mahashettey
“Abey bathroom dho jaake Lallu!!”
Image source- isha__malviya
Isha Malviya
“You are a hell, your thinking is hell”
Mannara Chopra
Image source-memannara
“Chal, tu chal, nikal yahan se”
Aishwarya Sharma
Image source- aisharma812
“Mujhe pitha khana hain. I want pitha”
Khanzaadi
Image source-iamkhanzaadi
“My husband is back!”
Aishwarya Sharma
Image source- aisharma812
“Ladkiya sensitive hoti hai, week nhi hoti”
Ankita Lonkhande
Image source-lokhandeankita
“Tere jaise 200 aadmi kaam karte hai”
Vicky Jain
Image source-lokhandeankita
“Mein ayesa hi hu”
Abhishek Kumar
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