Heading 3

Pakhi Jain

Entertainment 

MAR 22, 2023

Wholesome quotes from Zoya Akhtar’s movies 

Insaan ko dibbe mein sirf tab hona chahiye..jab wo mar chuka ho

Image- Excel Entertainment’s Entertainment

Zindagi Na Milegi Dobara

Image- Excel Entertainment’s Entertainment

Seize the day my friend. Pehle iss din ko poori tarah jiyo, phir chaalis ke baare mein sochna

Zindagi Na Milegi Dobara

Ladkiyan ya to saare bandhan tod phod ke bhag jaye ya jo bhi kare chori chhipe kare…Apni marzi se jeena hai to aksar unke pas ye do choices hoti hai

Image- Excel Entertainment’s Entertainment

Dil Dhadakne Do

Tu itni daring kaise hai? Nahi toh itna saara jo life mein chahiye wo milega kaise?

Image- Excel Entertainment’s Entertainment

Gully Boy

Image- Excel Entertainment’s Entertainment

Dil Dhadakne Do

Aisa kyun hai ki jab koi saath hai toh insaan usse kitni baatein kehna bhool jaata hai…

Apne raaste par chalte raho, chalte raho…dheere dheere sari duniya tumhare raaste par aa jayegi

Image- Excel Entertainment’s Entertainment

Luck By Chance

Mein nahi badalta apna sapna apne sachai se mel khane ke vaaste… Mein apna sachai badlega joh mere sapne se mel khaye

Image- Excel Entertainment’s Entertainment

Gully Boy

Dil se faisla karo ki tumhe kya karna hai… dimaag tarkeeb nikal lega

Image- Excel Entertainment’s Entertainment

Dil Dhadakne Do

Apne kaam ko apne life ke saath confuse mat karo. Tumhara kaam tumhari life nahi, sirf uska ek hissa hai 

Image- Excel Entertainment’s Entertainment

Zindagi Na Milegi Dobara

Mauke milte nahi, banaye jaate hai…kamyaabi hum tak nhi aati, humein kaamyabi tak jaana hota hai

Image- Excel Entertainment’s Entertainment

Luck By Chance

For more updates, follow Pinkvilla.

Click Here