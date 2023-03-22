MAR 22, 2023
Wholesome quotes from Zoya Akhtar’s movies
Insaan ko dibbe mein sirf tab hona chahiye..jab wo mar chuka ho
Image- Excel Entertainment’s Entertainment
Zindagi Na Milegi Dobara
Image- Excel Entertainment’s Entertainment
Seize the day my friend. Pehle iss din ko poori tarah jiyo, phir chaalis ke baare mein sochna
Zindagi Na Milegi Dobara
Ladkiyan ya to saare bandhan tod phod ke bhag jaye ya jo bhi kare chori chhipe kare…Apni marzi se jeena hai to aksar unke pas ye do choices hoti hai
Image- Excel Entertainment’s Entertainment
Dil Dhadakne Do
Tu itni daring kaise hai? Nahi toh itna saara jo life mein chahiye wo milega kaise?
Image- Excel Entertainment’s Entertainment
Gully Boy
Image- Excel Entertainment’s Entertainment
Dil Dhadakne Do
Aisa kyun hai ki jab koi saath hai toh insaan usse kitni baatein kehna bhool jaata hai…
Apne raaste par chalte raho, chalte raho…dheere dheere sari duniya tumhare raaste par aa jayegi
Image- Excel Entertainment’s Entertainment
Luck By Chance
Mein nahi badalta apna sapna apne sachai se mel khane ke vaaste… Mein apna sachai badlega joh mere sapne se mel khaye
Image- Excel Entertainment’s Entertainment
Gully Boy
Dil se faisla karo ki tumhe kya karna hai… dimaag tarkeeb nikal lega
Image- Excel Entertainment’s Entertainment
Dil Dhadakne Do
Apne kaam ko apne life ke saath confuse mat karo. Tumhara kaam tumhari life nahi, sirf uska ek hissa hai
Image- Excel Entertainment’s Entertainment
Zindagi Na Milegi Dobara
Mauke milte nahi, banaye jaate hai…kamyaabi hum tak nhi aati, humein kaamyabi tak jaana hota hai
Image- Excel Entertainment’s Entertainment
Luck By Chance
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