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Alia-Sara: Celebs with flawless skin

                  pinkvilla 

Hardika Gupta

Jan 04, 2023

FASHION

Source: Janhvi Kapoor Instagram

Janhvi has the type of creamy skin complexion that makes us fall in love with her

Janhvi Kapoor 

Source: Sara Ali Khan Instagram

Sara's skin seems to glow naturally 

Sara Ali Khan 

Source: Anushka Sharma Instagram

The actress is known for her perfectly clear and radiant complexion 

Anushka Sharma 

Source: Aditi Rao Hydari Instagram

She manages to turn everyone's heads with her no-makeup looks 

Aditi Rao Hydari 

Source: Ananya Panday Instagram 

Ananya's skin looks fresh as a daisy 

Ananya Panday 

Source: Disha Patani Instagram

Disha's glowing skin makes us go weak in our knees 

Disha Patani

Source: Khushi Kapoor Instagram

Her petal fresh skin makes us go green with envy every time 

Khushi Kapoor

Source: Alia Bhatt Instagram

Alia often insists on the importance of drinking a lot of water to keep the skin fresh 

Alia Bhatt 

Source: Shraddha Kapoor Instagram

Her flawless skin leaves us in awe 

Shraddha Kapoor 

Source: Kiara Advani Instagram 

The glow on Kiara's bare face is drool-worthy

Kiara Advani 

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