Alia-Sara: Celebs with flawless skin
pinkvilla
Hardika Gupta
Jan 04, 2023
FASHION
Source: Janhvi Kapoor Instagram
Janhvi has the type of creamy skin complexion that makes us fall in love with her
Janhvi Kapoor
Source: Sara Ali Khan Instagram
Sara's skin seems to glow naturally
Sara Ali Khan
Source: Anushka Sharma Instagram
The actress is known for her perfectly clear and radiant complexion
Anushka Sharma
Source: Aditi Rao Hydari Instagram
She manages to turn everyone's heads with her no-makeup looks
Aditi Rao Hydari
Source: Ananya Panday Instagram
Ananya's skin looks fresh as a daisy
Ananya Panday
Source: Disha Patani Instagram
Disha's glowing skin makes us go weak in our knees
Disha Patani
Source: Khushi Kapoor Instagram
Her petal fresh skin makes us go green with envy every time
Khushi Kapoor
Source: Alia Bhatt Instagram
Alia often insists on the importance of drinking a lot of water to keep the skin fresh
Alia Bhatt
Source: Shraddha Kapoor Instagram
Her flawless skin leaves us in awe
Shraddha Kapoor
Source: Kiara Advani Instagram
The glow on Kiara's bare face is drool-worthy
Kiara Advani
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