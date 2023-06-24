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                  pinkvilla 

Neenaz Akhtar

Fashion

JUNE 24, 2023

Divas who rocked a mirror-work lehenga

Image: Lakshmi Lehr’s Instagram

Kiara exuded glam vibes in a stunning  yellow Monika Nidhii lehenga

Kiara Advani


Bhumi looked like a dream dressed in an ivory lehenga by Abhinav Mishra

Bhumi Pednekar

Image: Bhumi Pednekar’s Instagram

Image: Ananya Panday’s Instagram

Ananya looked the prettiest of all in a pistachio-green lehenga adorned with mirror work and gota patti detailing

Ananya Panday

Image: Janhvi Kapoor’s Instagram

Janhvi Kapoor

Janhvi dazzled in a beige mirror-work lehenga by Abu Jani & Sandeep Khosla

Image: Ami Patel’s Instagram

Madhuri rocked the indo-western style in a royal blue mirror-work embellished lehenga

Madhuri Dixit

Image: Kriti Sanon’s Instagram

Kriti looked pretty in pink as she twirled in a Manish Malhotra lehenga adorned with mirrorwork

Kriti Sanon

Image: Poonam Damania’s Instagram

Kareena exuded royalty in a pastel blue lehenga featuring minimal mirror work

Kareena Kapoor Khan

Image: Tamanna Punjabi Kapoor’s Instagram

Tara Sutaria dazzled in a red lehenga embellished with mirrors all over

Tara Sutaria

Image: Tamannaah Bhatia’s Instagram

Tamannaah exuded elegance in a maroon mirror-work lehenga

Tamannaah Bhatia

Video: Pinkvilla

Alia Bhatt made heads turn as she stepped out in a heavily embellished gold lehenga

Alia Bhatt

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