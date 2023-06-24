pinkvilla
Neenaz Akhtar
Fashion
JUNE 24, 2023
Divas who rocked a mirror-work lehenga
Image: Lakshmi Lehr’s Instagram
Kiara exuded glam vibes in a stunning yellow Monika Nidhii lehenga
Kiara Advani
Bhumi looked like a dream dressed in an ivory lehenga by Abhinav Mishra
Bhumi Pednekar
Image: Bhumi Pednekar’s Instagram
Image: Ananya Panday’s Instagram
Ananya looked the prettiest of all in a pistachio-green lehenga adorned with mirror work and gota patti detailing
Ananya Panday
Image: Janhvi Kapoor’s Instagram
Janhvi Kapoor
Janhvi dazzled in a beige mirror-work lehenga by Abu Jani & Sandeep Khosla
Image: Ami Patel’s Instagram
Madhuri rocked the indo-western style in a royal blue mirror-work embellished lehenga
Madhuri Dixit
Image: Kriti Sanon’s Instagram
Kriti looked pretty in pink as she twirled in a Manish Malhotra lehenga adorned with mirrorwork
Kriti Sanon
Image: Poonam Damania’s Instagram
Kareena exuded royalty in a pastel blue lehenga featuring minimal mirror work
Kareena Kapoor Khan
Image: Tamanna Punjabi Kapoor’s Instagram
Tara Sutaria dazzled in a red lehenga embellished with mirrors all over
Tara Sutaria
Image: Tamannaah Bhatia’s Instagram
Tamannaah exuded elegance in a maroon mirror-work lehenga
Tamannaah Bhatia
Video: Pinkvilla
Alia Bhatt made heads turn as she stepped out in a heavily embellished gold lehenga
Alia Bhatt
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