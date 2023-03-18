Samantha-Sai: Divas In Traditional Look
pinkvilla
Arpita Sarkar
Fashion
mar 18, 2023
Image: Sai Pallavi Instagram
Sai Pallavi looks ethereal in baby pink silk Banarasi saree
Sai Pallavi
Image: Rashmika Mandanna Instagram
Rashmika Mandanna looks gorgeous in blue kurta set
Rashmika Mandanna
Image: Rakul Preet Singh Instagram
Rakul Preet Singh looks beautiful in beige lehenga
Rakul Preet Singh
Image: Tamannaah Bhatia Instagram
Tamannaah Bhatia looks ravishing in blue ruffled saree
Tamannaah Bhatia
Image: Pooja Hegde Instagram
Pooja Hegde looks stunning in orange kanjeevaram saree
Pooja Hegde
Image: Samantha Ruth Prabhu Instagram
Samantha Ruth Prabhu looks oh-so-beautiful in golden saree
Samantha Ruth Prabhu
Image: Krithi Shetty Instagram
Krithi Shetty looks beautiful in red lehenga
Krithi Shetty
Image: Pinkvilla
Anushka Shetty looks classic in black traditional saree with golden designs
Anushka Shetty
Image: Pinkvilla
Nayanthara looks dreamy in a white saree and flowered bun
Nayanthara
Image: Kajal Aggarwal Instagram
Kajal Aggarwal looks like a diva in deep red lehenga
Kajal Aggarwal
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