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Samantha-Sai: Divas In Traditional Look

                  pinkvilla 

 Arpita Sarkar 

Fashion

mar 18, 2023

Image: Sai Pallavi Instagram 

Sai Pallavi looks ethereal in baby pink silk Banarasi saree

Sai Pallavi

Image: Rashmika Mandanna Instagram 

Rashmika Mandanna looks gorgeous in blue kurta set 

Rashmika Mandanna

Image: Rakul Preet Singh Instagram

Rakul Preet Singh looks beautiful in beige lehenga 

Rakul Preet Singh

Image: Tamannaah Bhatia Instagram

Tamannaah Bhatia looks ravishing in blue ruffled saree

Tamannaah Bhatia 

Image: Pooja Hegde Instagram 

Pooja Hegde looks stunning in orange kanjeevaram saree 

Pooja Hegde

Image: Samantha Ruth Prabhu Instagram 

Samantha Ruth Prabhu looks oh-so-beautiful in golden saree

Samantha Ruth Prabhu 

Image: Krithi Shetty Instagram 

Krithi Shetty looks beautiful in red lehenga 

Krithi Shetty

Image: Pinkvilla 

Anushka Shetty looks classic in black traditional saree with golden designs 

Anushka Shetty

Image: Pinkvilla 

Nayanthara looks dreamy in a white saree and flowered bun 

Nayanthara

Image: Kajal Aggarwal Instagram 

Kajal Aggarwal looks like a diva in deep red lehenga 

Kajal Aggarwal 

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