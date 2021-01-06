Sara To Sonam: January 06, 2021
Celebs Who Love Juttis
Sonam Kapoor styled her ethnic outfit with a pair of red and golden juttis to complete the entire look
WE LOVE HOW SARA ALI KHAN KEPT THINGS SIMPLE YET ELEGANT IN A WHITE KURTA-PYJAMA SET. SHE ROUNDED OFF THE LOOK WITH MIRROR WORK JUTTIS
FOR ANOTHER EASY LOOK, SARA PAIRED HER GREY KURTA WITH A PAIR OF ELEGANT FLORAL JUTTIS
SHILPA SHETTY KUNDRA STYLED HER ETHNIC OUTFIT WITH A PAIR OF WHITE JUTTIS BY FIZZY GOBLET
KARISMA KAPOOR LOOKED PRETTY IN A HEAD-TO-TOE TRADITIONAL ATTIRE. THE MULTICOLOURED JUTTIS STOLE THE SHOW
SHE PAIRED HER BEAUTIFUL FLORAL KURTA SET WITH A PAIR OF EQUALLY BEAUTIFUL JUTTIS
MRUNAL THAKUR OPTED FOR A PAIR OF OFF-WHITE JUTTIS TO MATCH WITH HER LIGHT PINK KURTA
KAJAL AGGARWAL ROUNDED OFF HER DESI LOOK WITH A PAIR OF LIGHT PINK EMBELLISHED JUTTIS
KANGANA RANAUT LOOKED LOVELY IN A BESPOKE ANITA DONGRE LEHENGA. STATEMENT JEWELLERY AND A PAIR OF GOLDEN BROWN JUTTIS FINISHED OFF HER LOOK
ATHIYA SHETTY LOOKED EVERY INCH ELEGANT IN THIS GOLDEN ENSEMBLE. SHE MATCHED THE OUTFIT WITH AN EQUALLY GORGEOUS PAIR OF STUDDED JUTTIS
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