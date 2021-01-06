Sara To Sonam:
Celebs Who Love Juttis

January 06, 2021

Sonam Kapoor styled her ethnic outfit with a pair of red and golden juttis to complete the entire look

WE LOVE HOW SARA ALI KHAN KEPT THINGS SIMPLE YET ELEGANT IN A WHITE KURTA-PYJAMA SET. SHE ROUNDED OFF THE LOOK WITH MIRROR WORK JUTTIS

FOR ANOTHER EASY LOOK, SARA PAIRED HER GREY KURTA WITH A PAIR OF ELEGANT FLORAL JUTTIS

SHILPA SHETTY KUNDRA STYLED HER ETHNIC OUTFIT WITH A PAIR OF WHITE JUTTIS BY FIZZY GOBLET

KARISMA KAPOOR LOOKED PRETTY IN A HEAD-TO-TOE TRADITIONAL ATTIRE. THE MULTICOLOURED JUTTIS STOLE THE SHOW

SHE PAIRED HER BEAUTIFUL FLORAL KURTA SET WITH A PAIR OF EQUALLY BEAUTIFUL JUTTIS

MRUNAL THAKUR OPTED FOR A PAIR OF OFF-WHITE JUTTIS TO MATCH WITH HER LIGHT PINK KURTA

KAJAL AGGARWAL ROUNDED OFF HER DESI LOOK WITH A PAIR OF LIGHT PINK EMBELLISHED JUTTIS

KANGANA RANAUT LOOKED LOVELY IN A BESPOKE ANITA DONGRE LEHENGA. STATEMENT JEWELLERY AND A PAIR OF GOLDEN BROWN JUTTIS FINISHED OFF HER LOOK

ATHIYA SHETTY LOOKED EVERY INCH ELEGANT IN THIS GOLDEN ENSEMBLE. SHE MATCHED THE OUTFIT WITH AN EQUALLY GORGEOUS PAIR OF STUDDED JUTTIS

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