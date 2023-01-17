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Stars in deep neck outfits

                  pinkvilla 

Akriti
Anand

FASHION

JAN 17, 2023

Source: Alia Bhatt Instagram

Alia looks boss lady in this plunging neckline gown

Alia Bhatt

Source: Kiara Advani Instagram

The actress opts for a glittery blue jumpsuit.

 Kiara Advani

Celebrities inspired hairstyles

Alia to Kriti: Celebs in a sheer saree

Source: Priyanka Chopra instagram

Priyanka rocked multi colour jumpsuit with a deep neckline

Priyanka Chopra

Source: Kriti Sanon Instagram

Kriti looks stylish in a yellow maxi dress

Kriti Sanon

Source: Janhvi Kapoor Instagram

Janhvi Kapoor flaunts her curves in this gorgeous silver saree

Janhvi Kapoor

 Ananya Panday Instagram

Looking for inspiration for a beach trip then take a lesson from the actress

Ananya Panday

Source: Sara Ali Khan Instagram

Sara Ali Khan looks captivating in a golden deep-neck gown

Sara Ali Khan

Source Disha Patani Instagram

Disha Patani set the temperature soaring in wine red coloured bodycon gown

 Disha Patani

Source: Anushka Sharma Instagram

The actress left fans mesmerised in this black gown 

Anushka Sharma

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