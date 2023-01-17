Stars in deep neck outfits
pinkvilla
Akriti
Anand
FASHION
JAN 17, 2023
Source: Alia Bhatt Instagram
Alia looks boss lady in this plunging neckline gown
Alia Bhatt
Source: Kiara Advani Instagram
The actress opts for a glittery blue jumpsuit.
Kiara Advani
Celebrities inspired hairstyles
Alia to Kriti: Celebs in a sheer saree
Source: Priyanka Chopra instagram
Priyanka rocked multi colour jumpsuit with a deep neckline
Priyanka Chopra
Source: Kriti Sanon Instagram
Kriti looks stylish in a yellow maxi dress
Kriti Sanon
Source: Janhvi Kapoor Instagram
Janhvi Kapoor flaunts her curves in this gorgeous silver saree
Janhvi Kapoor
Ananya Panday Instagram
Looking for inspiration for a beach trip then take a lesson from the actress
Ananya Panday
Source: Sara Ali Khan Instagram
Sara Ali Khan looks captivating in a golden deep-neck gown
Sara Ali Khan
Source Disha Patani Instagram
Disha Patani set the temperature soaring in wine red coloured bodycon gown
Disha Patani
Source: Anushka Sharma Instagram
The actress left fans mesmerised in this black gown
Anushka Sharma
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