COVID 19 Vaccination Centres in Delhi: Here's a full list of where you can take the jab in national capital

As the Government of India has ramped up the vaccination drive in India to combat COVID 19, we bring you a list of places where you can get yourself jabbed. Today's list include all places in New Delhi where you can take COVID 19 vaccine.

India has been battling a deadly second wave of COVID 19 for the past few months and even though the vaccination process began in January, there is still a huge population to get jabbed in the country. One of the worst-hit places in the second wave is New Delhi where the COVID 19 cases rapidly went up. Amid it, the Government of India decided to lower the COVID 19 vaccination age group to 18 plus and now, everyone above the age of 18 can get jabbed.

Initially, the age limit to take the COVID 19 vaccine was above 60 and it was later lowered to 45 Plus age group. Many celebs also went ahead and took the jab. The two vaccines that have so far been approved include COVISHIELD and COVAXIN. Recently, the Russian Vaccine Sputnik V also has arrived in India. From celebs to politicians, all have been appealing to citizens to take the jab to protect themselves and their family from the deadly Coronavirus.

Amid this, talking about the National Capital of Delhi, there are several vaccination centres where the inoculation drive is going on and people can get their slots booked from the Cowin app. All they need to do is register on the app and see where the slot is available. To make it easy for you, we have compiled a list of places where you and your loved ones can get the vaccine. So, without further adieu, check it out.

Here is a complete list of all Vaccination Centres in New Delhi:

Vaccination Centre Name Address District Name East Delhi Vaccination Centres CGHS Dispensary Laxmi Nagar CGHS Building, H-Block,Vikas Marg, Laxmi Nagar, Delhi, East Delhi, Delhi, 110092 East Delhi CGHS Dispensary Mayur Vihar CGHS Disp.No.77, 264, A,Mayur Vihar Pocket-1, Phase-1, Delhi, East Delhi, Delhi, 110091 East Delhi CGHS Dispensary Patparganj PHC CGHS Disp.Patparganj, Near Balko Apartment, Delhi, East Delhi, Delhi, 110092 East Delhi Chacha Nehru Bal Chikitsalaya Chacha Nehru Bal Chikitsalaya, Geeta Colony, Delhi, East Delhi, Delhi, 110031 East Delhi CNBC Hospital-2 Chacha Nehru Bal Chikitsalaya, Geeta Colony, Delhi, East Delhi, Delhi, 110031 East Delhi CNBC-3 Chacha Nehru Bal Chikitsalya Geeta ColonyDelhi, East Delhi, Delhi, 110031 East Delhi DGD Bank Enclave PHC Bank Enclave Health Centre Opposite Kothi No 75 Bank Enclave Laxmi Nagar Delhi-110092, East Delhi, Delhi, 110092 East Delhi DGD Himmatpuri PHC Block 30 Ext. Himmatpuri, Delhi-91, East Delhi, Delhi, 110091 East Delhi DGD I.P. Extn. Behind Hasanpur DTC Bus Depot, Opp. Sidh Apartment, East Delhi, Delhi, 110092 East Delhi DGD Kalyanpuri PHC Delhi Govt Dispensary, Kalyanpuri, Block-1-1 Khichripur, Near Post Office, Delhi-110091., East Delhi, Delhi, 110091 East Delhi DGD Kondli Mayur Vihar Phase 3 Pocket A 2 Sector C Gharoli Delhi, East Delhi, Delhi, 110096 East Delhi DGD Mayur Vihar Phase 1 PHC 436 A PKT 2 MAYUR VIHAR PH1, East Delhi, Delhi, 110091 East Delhi DGD Trilokpuri PHC DGD Trilokpuri, Near Chand Cenema, East Delhi, Delhi, 110091 East Delhi DGD Vasundhara Enclave Shaheed Budh Ram Singh Marg, Abhimanyu Appartment, Vasundhara Enclave, New Delhi, Delhi, East Delhi, Delhi, 110096 East Delhi EDMCSchoolNo.2MandawaliSite-1 EDMC School No.2 Mandawali Delhi, East Delhi, Delhi, 110092 East Delhi EDMCSchoolNo2MandawaliSite-2 EDMC Pratibha School No.2 Mandawali, East Delhi, Delhi, 110092 East Delhi GBSS School Kalyanpuri Site-2 GBSS School Kalyanpuri Delhi, East Delhi, Delhi, 110096 East Delhi GBSSS Kalyanpuri-site-1 GBSS School Kalyanpuri Delhi, East Delhi, Delhi, 110096 East Delhi GGSSS School LalitaPark Site-1 Lalita Park Laxmi Nagar New Delhi Delhi 110031, East Delhi, Delhi, 110031 East Delhi Janki Devi SKVS Mayur Vihar-S1 Janki Devi SKV School Pocket-2 Mayur Vihar Phase-1 Delhi, East Delhi, Delhi, 110091 East Delhi Lal Bahadur Shastri Hospital Lal Bahadur Shastri Hospital Khichiripur, Delhi 91, East Delhi, Delhi, 110091 East Delhi LBS Hospital-2 Lal Bahadur Shastri Hospital Khichiripur, Delhi 91, East Delhi, Delhi, 110091 East Delhi Max Hospital Patparganj Paid 108, I.P. Extension, Patparganj, Delhi 110092, East Delhi, Delhi, 110092 East Delhi MAX HOSPITAL-1 Paid 108, I.P. Extension, Patparganj, Delhi 110092, East Delhi, Delhi, 110092 East Delhi MCW Anarkali PHC INDRA PARK, GALI NO-8, SOM BAZAR, NR. CHANDER NAGAR BUS STAND, DELHI-51, East Delhi, Delhi, 110051 East Delhi MCW Kondli PHC MCD, MCW CENTRE, SUNDAY BAZAR KONDLI, East Delhi, Delhi, 110096 East Delhi MCW Trilokpuri PHC BLOCK No.-29,TRILOK PURI,NEAR MADINA MASJID,WARD N0.211,DELHI-91., East Delhi, Delhi, 110091 East Delhi MCW Vishwakarma Park PHC HEALTH CENTRE VISHWAKARMA PARK, NEAR MCD PRIMARY SCHOOL, KRISHAN KUNJ, East Delhi, Delhi, 110092 East Delhi MH Khichripur CHC Daanveer Bhamashah Maternity Home Khichripur Near Police Station Kalyan Puri Delhi-91, East Delhi, Delhi, 110091 East Delhi Rs Grover Memorial Hospital Paid B-243, Priyadarshini Viahr, East Delhi, Delhi, 110092 East Delhi RSK Vidyalaya W ChanderNagar-1 Chander Nagar Road Krishna Nagar Extension Near Reliance Fresh Delhi, East Delhi, Delhi, 110051 East Delhi RSK Vidyalaya W ChanderNagar-2 Chander Nagar Road Krishna Nagar Extension Near Reliance Fresh Delhi, East Delhi, Delhi, 110051 East Delhi RSKV Vidyalaya W Vinod Nagar-1 West Vinod Nagar I.P. Extension Patparganj Delhi, East Delhi, Delhi, 110092 East Delhi RSKV Vidyalaya W Vinod Nagar-2 West Delhi Vinod Nagar I.P. Extension Patparganj, East Delhi, Delhi, 110092 East Delhi School Of Excell. Khichripur-1 School Of Excellance Khichripur Delhi, East Delhi, Delhi, 110091 East Delhi School Of Excell.Khichripur-2 School Of Excellance Khichripur Delhi, East Delhi, Delhi, 110091 East Delhi SKV East Vinod Nagar Site-1 SKV East Vinod Nagar Delhi, East Delhi, Delhi, 110091 East Delhi SKV East Vinod Nagar Site-2 SKV East Vinod Nagr Delhi, East Delhi, Delhi, 110091 East Delhi SKV East Vinod Nagar Site-3 SKV East Vinod Nagar Delhi, East Delhi, Delhi, 110091 East Delhi SKV East Vinod Nagar Site-4 SKV East Vinod Nagar Delhi, East Delhi, Delhi, 110091 East Delhi SKV Mayur Vihar 1 Pkt 4 Site-1 Pocket Iv Phase I Mayur Vihar Delhi New Delhi Delhi 110091, East Delhi, Delhi, 110091 East Delhi SKV Patparganj Site-1 SKV Patparganj Near Passport Sewa Kendra Opposite Sanjay Lake Delhi, East Delhi, Delhi, 110091 East Delhi Virmani Hospital-1 Paid Plot No.8,9,10,BLOCKB L.SC, COMMERCIAL COMPLEX, MAYUR VIHAR, PHASE 2, DELHI 91, East Delhi, Delhi, 110091 East Delhi North East Delhi Vaccination Centres CGHS Disp Yamuna Vihar PHC B2 New Delhi 123 Block B Yamuna Vihar North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi CR Dass GSK Vidyalaya New Seelampur North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi DGD Arvind Nagar PHC Delhi Govt Dispensary, Arvind Nagar, Ghonda, Delhi-53, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi DGD Bhagirathi Vihar Gali No. 7, Near Brijpuri Road, Bhagirathi Vihar, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi DGD Gokulpuri PHC Ganga Vihar Near Post Office, Gokalpri, North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi DGD Johri Pur PHC Johri Pur Village, Delhi 94, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi DGD Khajuri Khas PHC Delhi Govt. Dispensary, Near Govt. Senior Secondary School Khajoori Khas Village, Delhi-94, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi DGD Shiv Vihar Tiraha PHC Shiv Vihar Tiraha Near Hauman Mandir, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi DGD Yamuna Vihar PHC DGD YAMUNA VIHAR, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi EDMC Dayalpur School EDMC Dayalpur Tanki Wala School Ward No. 2 North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi EDMC PBV Sabhapur Gujran S1 Sabhapur Gujran 61-E Karawal Nagar West North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi EDMC PBV Sabhapur Gujran S2 Sabhapur Gujran 61-E Karawal Nagar West North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi EDMC PBV Sabhapur Gujran S3 Sabhapur Gujran 61-E Karawal Nagar West North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi EDMC PBV Sabhapur Gujran S4 Sabhapur Gujran 61-E Karawal Nagar West North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi EDMC PBV Sabhapur Gujran S5 Sabhapur Gujran 61-E Karawal Nagar West North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi EDMC PBV Sabhapur Gujran S6 Sabhapur Gujran 61-E Karawal Nagar West North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi EDMC Pratibha School Sadat Pur Sadat Pur Karawal Nagar North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi EDMC Pri Sch Rajiv Nagar-II S1 Rajiv Nagar-II 64-E Shri Ram Colony North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi EDMC Pri Sch Rajiv Nagar-II S2 Rajiv Nagar-II 64-E Shri Ram Colony North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi EDMC Pri Sch Rajiv Nagar-II S3 Rajiv Nagar-II 64-E Shri Ram Colony North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi EDMC Pri Sch Rajiv Nagar-II S4 Rajiv Nagar-II 64-E Shri Ram Colony North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi EDMC Pri Sch Rajiv Nagar-II S5 Rajiv Nagar-II 64-E Shri Ram Colony North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi EDMC Pri Sch Rajiv Nagar-II S6 Rajiv Nagar-II 64-E Shri Ram Colony North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi EDMC Pry School Chauhan Bangar Chauhan Bangar North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi EDMC PS Bhagirathi Vihar S1 EDMC Primary School Gali No. 11 Bhagirathi Vihar North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi EDMC PS Bhagirathi Vihar S2 EDMC Primary School Gali No. 11 Bhagirathi Vihar North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi EDMC PS Gokalpuri EDMC Primary School B Block Gokalpuri North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi EDMC PS Johripur S1 EDMC Primary School Johripur North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi EDMC PS Johripur S2 EDMC Primary School Johripur North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi EDMC PS Old Mustfabad EDMC Primary School Gali No. 18 Old Mustfabad North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi EDMC Sabhapur School EDMC Sabhapur Village North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi GBSSS (RDJK) Bhajan Pura D Block North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi GBSSS (RDJK) S2 Bhajan Pura D Block North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi GBSSS Brahmpuri GBSSS X-Block Brahmpuri North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi GBSSS C1 Yamuna Vihar C Block Yamuna Vihar North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi GBSSS Gokalpuri D Block Gokalpuri D Block North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi GBSSS Khajoori Khas S6 Khajuri Khas Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi GBSSS No. 1 North Ghonda S1 North Ghonda Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi GBSSS No. 1 North Ghonda S2 North Ghonda Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi GBSSS No. 1 North Ghonda S3 North Ghonda Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi GBSSS No. 1 North Ghonda S4 North Ghonda Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi GBSSS No. 1 North Ghonda S5 North Ghonda Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi GBSSS No. 1 North Ghonda S6 North Ghonda Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi GBSSS No. 1 Tukmeerpur S1 GBSSS School No. 1 Tukmeerpur North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi GBSSS No. 1 Tukmeerpur S2 GBSSS School No. 1 Tukmeerpur North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi GBSSS Old Mustafabad S1 Mustafabad Gali No.19 Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi GBSSS Old Mustafabad S2 Mustafabad Gali No.19 Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi GBSSS Old Mustafabad S3 Mustafabad Gali No.19 Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi GBSSS Old Mustafabad S4 Mustafabad Gali No.19 Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi GBSSS Old Mustafabad S5 Mustafabad Gali No.19 Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi GBSSS Shastri Park GBSSS Shastri Park Opp. DDA Ground North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi GGSSS B-2 Yamuna Vihar GGSSS B- 2 Yamuna Vihar North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi GGSSS No.1 YAMUNA VIHAR S6 B-Block Yamuna Vihar Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi GGSSS Sonia Vihar 4.5 Pusta S1 Sonia Vihar 4.5 Pusta Near Shani Bazar Chowk Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi GGSSS Sonia Vihar 4.5 Pusta S2 Sonia Vihar 4.5 Pusta Near Shani Bazar Chowk Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi GGSSS Sonia Vihar 4.5 Pusta S3 Sonia Vihar 4.5 Pusta Near Shani Bazar Chowk Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi GGSSS Sonia Vihar 4.5 Pusta S4 Sonia Vihar 4.5 Pusta Near Shani Bazar Chowk Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi GGSSS Sonia Vihar 4.5 Pusta S5 Sonia Vihar 4.5 Pusta Near Shani Bazar Chowk Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi GGSSS Sonia Vihar 4.5 Pusta S6 Sonia Vihar 4.5 Pusta Near Shani Bazar Chowk Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi GGSSS Tukhmeerpur S1 Tukhmirpur Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi GGSSS Tukhmeerpur S2 Tukhmirpur Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi GGSSS Tukhmeerpur S3 Tukhmirpur Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi GGSSS Tukhmeerpur S4 Tukhmirpur Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi GGSSS Tukhmeerpur S5 Tukhmirpur Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi JPC Hospital 4th Floor A Wing Shastri Park, Delhi-110053, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi JPC Hospital 4th Floor B Wing Shastri Park, Delhi-110053, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi JPC Hospital Ground Floor Shastri Park, Delhi - 110053, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi JPC Hospital Ground Floor - 2 Shastri Park, Delhi-110053, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi MCW Gautampuri PHC M And CW Gautampuri Molarband , Near AIIMS Ayurveda, New Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi MCW Sonia Vihar PHC Gali No. 8, 4.5 Pusta, Sonia Vihar, North East, Delhi, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi MH Yamuna Vihar CHC MCD, M And CW HM B2 Block, Yamuna Vihar, Near Petrol Pump, 53, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi Nigam Pratibha Vidhyalay Arvind Nagar Ghonda North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi Polyclinic Bhajanpura Polyclinic Bhajanpura, North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi Polyclinic Gautampuri PHC DGD GAUTAMPURI T- BLOCK GALI NO.7,GAUTAMPURI DELHI-110095, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi Pt MMM SB Vidhalaya Gautampuri Pt. Madan Mohan Malviya SB Vidhalaya Gali No. 7 Gautampuri North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi PUHC Sonia Vihar 4.5 Pusta PHC Sonia Vihar Pusta - 4.5 Near Sai Mandir Delhi-94, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi Sarvodaya Vidyalaya Badarpur Badarpur Khadar North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110090 North East Delhi SBV Buland Msjid Shastri Park Buland Masjid Shastri Park North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi SBV Jafrabad SBV Jafrabad Road No. 66 Jafrabad Near Jeenat Mahal North East Delhi, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi Shaheed Bhagat Singh Colon PHC Shahid Bhagat Singh Colony, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi SPUHC Chandu Nagar PHC B-200, Gali No-2,Chandu Nagar, Delhi-94, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi SPUHC Chauhan Patti PHC Transfarmer Wali Gali C-o Rev Singh, Mangal Bazar Chauhan Patti, Delhi 94, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi SPUHC Jafrabad PHC Taiyab House,H NO.459,GALI NO.21,JAFRABAD DELHI-110053, North East Delhi, Delhi, 110053 North East Delhi SPUHC Nehru Vihar PHC D2, Madir Wali Gali, House No-178, Nehru Vihar, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi SPUHC Old Mustafabad PHC House No -897 Street No. 9 Old Mustafabad Delhi - 94, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi SPUHC Shiv Vihar 2 PHC Gali No. 10, Katra No. 182, Jsm Public School Panchal Vihar Gulab Dairy. Shiv Vihar, Phase - II, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi SPUHC Shiv Vihar 5 PHC Gali No.6, Phase-V, Near DSK Public School, Shiv Vihar, Phase - V., North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi SPUHC Shri Ram Colony PHC D-Block, Gali No.15 Shree Ram Colony Seed PUHC, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi SPUHC Sonia Vihar 0 Pusta PHC A-Block Main Sercular Road Part - IISonia Vihar Pusta - 0 Pusta, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi Veer Savarkar Arogya Sanst 2 Maternity Home-Karawal Nagar, Near Chest Clinic, Rama Garden, Karawal Nagar.Delhi-110094., North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi Veer Savarkar Arogya Sanst 3 Maternity Home-Karawal Nagar Near Chest Clinic Rama Garden Karawal Nagar.Delhi-110094, North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi Veer Savarkar Arogya Sansthan Maternity Home-Karawal Nagar, Near Chest Clinic, Rama Garden, Karawal Nagar.Delhi-110094., North East Delhi, Delhi, 110094 North East Delhi South West Delhi Vaccination Centres Allopathic Dispensary Issapur Village Issapur, New Delhi, South West Delhi, Delhi, 110073 South West Delhi BSF CAMPUS CHAWLA Bsf Campus Chawla, South West Delhi, Delhi, 110071 South West Delhi CGHS Dispensary Palam PHC CGHS Palam D-66 PHC, South West Delhi, Delhi, 110045 South West Delhi CGHS Dwarka Sector 23 PHC Delhi Govt Building Sector-23, South West Delhi, Delhi, 110077 South West Delhi CGHS Dwarka Sector 9 PHC Sector-9 Govt Building, South West Delhi, Delhi, 110075 South West Delhi CGHS Janakpuri I PHC 1 CGHS Janakpuri Behind Super Speciality Hospital Janakpuri, South West Delhi, Delhi, 110059 South West Delhi CGHS Vikaspuri PHC 1 CGHS Vikaspuri Vikaspuri, South West Delhi, Delhi, 110021 South West Delhi CHEST CLINIC BIJWASAN PHC Chest Clinic Bijwasan, Near Bijwasan Railway Station 110077, South West Delhi, Delhi, 110061 South West Delhi CHEST CLINIC BIJWASAN PHC 2 Chest Clinic Bijwasan Near Bijwasan Railway Station 110077, South West Delhi, Delhi, 110061 South West Delhi CRPF Composite Hospital DH Village Jharoda Kalan, South West Delhi, Delhi, 110072 South West Delhi Dada Dev Hospital 4 Dabri New Delhi-110045, South West Delhi, Delhi, 110045 South West Delhi Dada Dev Hospital DH Dabri New Delhi-110045, South West Delhi, Delhi, 110045 South West Delhi Daulatupur PUHC Villag Daulatpur, South West Delhi, Delhi, 110043 South West Delhi DGD Bamnoli PHC Bamnoli Village Near Bijwasan Delhi-110063, South West Delhi, Delhi, 110077 South West Delhi DGD Chhawla PHC Village And Post Office Chhawla Near Radha Krishan Mandir Chhawla New Delhi - 110071, South West Delhi, Delhi, 110071 South West Delhi DGD Jhatikara Jhatikara, South West Delhi, Delhi, 110043 South West Delhi DGD Kanganheri KANGHERI Phc, South West Delhi, Delhi, 110071 South West Delhi DGD Kapashera PHC Delhi Govt. Dispensary, Mata Wali Gali Kapashera Village, Delhi-37, South West Delhi, Delhi, 110037 South West Delhi DGD Mundela Khurd PHC. House No. 137-2 Mundela Khurd Delhi, South West Delhi, Delhi, 110073 South West Delhi DGD Nawada PHC 1 Nawada Near MCD PRI School Nawada Near Nawada Metro Station Delhi 110059, South West Delhi, Delhi, 110059 South West Delhi DGD Ramdutt Enclave Ramdutt Enclave, South West Delhi, Delhi, 110045 South West Delhi DGD Rawta PHC Rawta Village Behind Chaupal Delhi, South West Delhi, Delhi, 110073 South West Delhi DGD Sadhnagar 1 Sadhnagar, South West Delhi, Delhi, 110045 South West Delhi DGD Sec 19 Dwarka PHC Near Amrahi Village Dwarka Sector19 Delhi, South West Delhi, Delhi, 110075 South West Delhi DGD Sec 2 Dwarka 1 Dwarka Sector 2, South West Delhi, Delhi, 110075 South West Delhi DGD Sec-12 Dwarka Sec-12, South West Delhi, Delhi, 110075 South West Delhi DGHC Dhansa PHC Dhansa Village Najafgarh Block Delhi- 73, South West Delhi, Delhi, 110073 South West Delhi Dwarka Court Dwarka District Courts (SW) Near Dwarka Sector-10 Metro Station Dwarka Sector-10 New Delhi, South West Delhi, Delhi, 110075 South West Delhi GBSSS SHIV VIHAR ND ID1618267 GBSSS SHIV VIHARND 110059 (SCHOOL ID 1618267), South West Delhi, Delhi, 110059 South West Delhi GCO-EDSSS DWARKA SEC II G (CO-ED) SSS DWARKA SEC-II (SCHOOL ID 1821029, South West Delhi, Delhi, 110075 South West Delhi Ghummanhera Polyclinic Village Ghummanhera Delhi 110073, South West Delhi, Delhi, 110073 South West Delhi GOVT. CO-ED SEC SCHOOL VIPIN GARDEN ND - 110059 SCHOOL ID 1618316, South West Delhi, Delhi, 110059 South West Delhi GOVT. CO-ED SV SECTOR13 DWARKA GOVT. CO-ED SV SECTOR-13 DWARKA (SCHOOL ID 1821281) NEW DELHI, South West Delhi, Delhi, 110075 South West Delhi Human Care Medical Charitable Paid Sector 6 Dwarka Near MTNL Building New Delhi 110075, South West Delhi, Delhi, 110077 South West Delhi Maharaja Agreson Dwarka1 Paid Dwarka Sector, 1 Near Palam Flyover ,pin 110077, South West Delhi, Delhi, 110077 South West Delhi Mansaram Park E-185 MANSA RAM PARK POCKET-3 NEAR SHIV TEMPLE SECTOR-3 DWARKA-1100, South West Delhi, Delhi, 110078 South West Delhi MCW Janak Puri PHC 1 HEALTH CENTREC-IIJANAKPURINEAR GEETA MANDIRNEW DELHI 110058, South West Delhi, Delhi, 110059 South West Delhi MCW JANTA FLATS Mohan Garden Nawada Extension, South West Delhi, Delhi, 110059 South West Delhi MCW MAHENDRA PARK MAHENDRA PARK UTTAM NAGAR, South West Delhi, Delhi, 110059 South West Delhi MCW Uttam Nagar PHC 1 MAHARAJA AGARSEN PLYCLINIC OLD UTTAM NAGAR, South West Delhi, Delhi, 110059 South West Delhi PHC Palam PHC Primary Health Centre Village- Palam New Delhi, South West Delhi, Delhi, 110045 South West Delhi Polyclinic Pandwalan Kalan PHC House 150 Pindwala Kalan VillageDelhi-43, South West Delhi, Delhi, 110043 South West Delhi Polyclinic Sec 14 -1 Dwarka Sector 14, South West Delhi, Delhi, 110075 South West Delhi Rao Tula Ram Hospital 6 RTRM Hospital Jaffarpur Kalan, New Delhi, South West Delhi, Delhi, 110073 South West Delhi Rao Tula Ram Hospital DH RTRM Hospital Jaffarpur Kalan New Delhi, South West Delhi, Delhi, 110073 South West Delhi RHTC 2 RURAL HEALTH TRAINING CENTER, NAJAFGARH, NEW DELHI-43, South West Delhi, Delhi, 110043 South West Delhi RHTC Najafgarh PHC RURAL HEALTH TRAINING CENTER, NAJAFGARH, NEW DELHI-43, South West Delhi, Delhi, 110043 South West Delhi Salhapur Khera House No-25 Gali No 7 Salapur Khera New Delhi, South West Delhi, Delhi, 110061 South West Delhi SDMCSCHOOLNANGLISAKRAWAT I/II SDMC SCHOOL NANGLI SAKRAWATI SCHOOL ID1757114, South West Delhi, Delhi, 110043 South West Delhi SKV CHHAWLA ID 1821026 SKV CHHAWLA ND - 110071 (SCHOOL ID 1821026), South West Delhi, Delhi, 110071 South West Delhi SKV NO. JANAKPURI ID 1618022 SKV NO.2 JANAKPURI C-BLOCK ND 110058 SCHOOL ID 1618022, South West Delhi, Delhi, 110059 South West Delhi SKV NO.2 PALAM VILLAGE SKV NO.2 PALAM VILLAGE (SCHOOL ID 1821015) NEW DELHI, South West Delhi, Delhi, 110045 South West Delhi SKV RAJ NAGAR-II ID 1821020 SKV RAJ NAGAR-II (SCHOOL ID 1821020), South West Delhi, Delhi, 110077 South West Delhi SKV VIKAS PURI BLOCK A VIKAS PURI BLOCK-A (SCHOOL ID 1618062 N.D-110018, South West Delhi, Delhi, 110016 South West Delhi SPUHC Gopal Nagar PHC. RZ-31, M-Block,Gopal Nagar,Near Radhika Vatika,Najafgarh, South West Delhi, Delhi, 110043 South West Delhi SPUHC Qutub Vihar PHC-1 D-166, Samta Enclave, Block A1,Qutub Vihar Phase 1 ,New Delhi 110071., South West Delhi, Delhi, 110071 South West Delhi South East Delhi Vaccination Centres AIIA Sarita Vihar Mathura Rd, Gautampuri Awas, Sarita Vihar, New Delhi, Delhi 110076, South East Delhi, Delhi, 110076 South East Delhi Air Force Station Tkd PHC Vayusenabad Tigri Red Light, South East Delhi, Delhi, 110062 South East Delhi Andrews Ganj SKV 1924033 Andrews Ganj, South East Delhi, Delhi, 110049 South East Delhi Badarpur No.1 GGSSS 1925042 Badarpur(53-Badarpur), South East Delhi, Delhi, 110044 South East Delhi CGHS Andrews Ganj D-2, 65 And 66 Andrews Ganj New Delhi, South East Delhi, Delhi, 110049 South East Delhi DGD Garhi PHC Q.No. 97-108, Slum Tenament, Garhi,East Of Kailash, Delhi-65, South East Delhi, Delhi, 110065 South East Delhi ESI Hospital Okhla Phase 1 DH Okla Phase-1, South East Delhi, Delhi, 110020 South East Delhi ESI HOSPT OKHLA SITE 2 Okla Phase-1, South East Delhi, Delhi, 110020 South East Delhi ESI Modi Mill Okhla Industrial Area, Modi Mills, Okhla NEW DELHI, South East Delhi, Delhi, 110020 South East Delhi Fortis Escorts SIte 1 Paid Okhla Road Sukhdev Vihar Metro Station New Delhi Delhi, South East Delhi, Delhi, 110025 South East Delhi Fortis Escorts Site 2 Paid Okhla Road Sukhdev Vihar Metro Station New Delhi Delhi, South East Delhi, Delhi, 110025 South East Delhi GBSSS 1924004 JANGPURA Near Eros Cinema Jungpura(42-Kasturba Nagar), South East Delhi, Delhi, 110014 South East Delhi GBSSS MOLARBAND SITE-1 MOLARBAND, South East Delhi, Delhi, 110044 South East Delhi GBSSS MOLARBAND SITE-2 MOLARBAND, South East Delhi, Delhi, 110044 South East Delhi GBSSS MOLARBAND SITE-3 MOLARBAND, South East Delhi, Delhi, 110044 South East Delhi GBSSS NO.2 BADARPUR SITE-1 GBSSS NO.2 NEAR DDA FLAT POST OFFICE BADARPUR NEW DELHI 110044, South East Delhi, Delhi, 110044 South East Delhi GBSSS NO.2 BADARPUR SITE-2 GBSSS NO.2 NEAR DDA FLAT POST OFFICE BADARPUR NEW DELHI 110044, South East Delhi, Delhi, 110044 South East Delhi GBSSS NO.2 BADARPUR SITE-3 GBSSS NO.2 NEAR DDA FLAT POST OFFICE BADARPUR NEW DELHI 110044, South East Delhi, Delhi, 110044 South East Delhi GBSSS NO.2 BADARPUR SITE-4 GBSSS NO.2 NEAR DDA FLAT POST OFFICE BADARPUR NEW DELHI 110044, South East Delhi, Delhi, 110044 South East Delhi GBSSS NO.2 BADARPUR SITE-5 GBSSS NO.2 NEAR DDA FLAT POST OFFICE BADARPUR NEW DELHI 110044, South East Delhi, Delhi, 110044 South East Delhi GBSSS RAMA KRISHNA MPK SITE -1 MADANPUR KHADAR, South East Delhi, Delhi, 110076 South East Delhi GGSSS No.1 East Of Kailash East Of Kailash New Delhi New Delhi Delhi 110065, South East Delhi, Delhi, 110065 South East Delhi GGSSS-1925345 Jasola Village Jasola Village Shaheen Bagh( 54-Okhla), South East Delhi, Delhi, 110025 South East Delhi Indraprastha Apollo Site 1 Paid Indraprastha Apollo Hospital Mathura Rd New Delhi Delhi, South East Delhi, Delhi, 110044 South East Delhi Indraprastha Apollo Site 2 Paid Indraprastha Apollo Hospital Mathura Rd New Delhi Delhi, South East Delhi, Delhi, 110044 South East Delhi Indraprastha Apollo Site 3 Paid Indraprastha Apollo Hospital Mathura Rd New Delhi Delhi, South East Delhi, Delhi, 110044 South East Delhi Irene Hospital Paid DD 23 Kalkaji Extension, New Delhi110019, South East Delhi, Delhi, 110019 South East Delhi Joga Bai SKV 1925049 Joga Bai Jamia Nagar( 54-Okhla), South East Delhi, Delhi, 110025 South East Delhi Kalkaji DDAFlats GGSSS 1925041 DDA Flats Phase-II Kalka JI(50-Greater Kaikash), South East Delhi, Delhi, 110019 South East Delhi LNC Hospital Lajpat Nagar LNC Hospital Lajpat Nagar, South East Delhi, Delhi, 110024 South East Delhi MCW Badarpur PHC Opposite Tuglakabad Metro Station, Near SBI Bank, Badarpur, New Delhi-110044, South East Delhi, Delhi, 110044 South East Delhi MCW Defence Colony PHC M And CW Centre, Defence Colony, B-Block, South East Delhi, Delhi, 110049 South East Delhi MCW Khijrabad PHC MCW Khijrabad Village Next To Govt.School, South East Delhi, Delhi, 110025 South East Delhi MCW Madanpur Khadar PHC M And CW Centre, Madan Pur Khadar Opposite To Veterinary HospitalMadanpur Khadar Villag, South East Delhi, Delhi, 110076 South East Delhi MCW Nehru Nagar PHC H.No. 1, Block-10, Near-Jhule Lal Mandir, Nehru Nagar, New Delhi-110065, South East Delhi, Delhi, 110020 South East Delhi MCW Nehru Place PHC MCW Nehru Place, South East Delhi, Delhi, 110065 South East Delhi MCW Okhla Phase I PHC Near JJ Slum Primary School MCD,DDA Flats KalkajiNew Delhi 110019, South East Delhi, Delhi, 110020 South East Delhi MCW Sewa Nagar PHC J 430 SEWA NAGAR , NEW DELHI-110003, South East Delhi, Delhi, 110003 South East Delhi MCW(PUHC) Tughlakabad PHC MCW Center Tuglakabad Master Colony,Village Tuglakabad,New Delhi, South East Delhi, Delhi, 110044 South East Delhi MH Badarpur CHC MATERNITY HOME, IPP-VIII, SOUTH MUNICIPAL CORPORATION, BADARPUR BORDER, NEW DELHI-110044, South East Delhi, Delhi, 110044 South East Delhi MH Defence Colony CHC IPP-VIII Defence Colony C Block Opp. Radha Krishna International School Near Gurudwara Defence Colon, South East Delhi, Delhi, 110003 South East Delhi MH Jangpura CHC M-H Jangpura, Jangpura A, New Dehi - 110014, South East Delhi, Delhi, 110013 South East Delhi MH Sri Niwas Puri CHC MATERNITY HOME, SRINIWASPURI, NEAR POLICE POST, NEW DELHI 110065, South East Delhi, Delhi, 110065 South East Delhi PSMS Hospital Kalkaji PSMS Hospital, Kalkaji, South East Delhi, Delhi, 110019 South East Delhi PSMS Hospital Kalkaji Site 2 Dd Block, Kalkaji Road, Kalkaji, Near Nehru Place Sub Post Office, New Delhi, Delhi 110019, South East Delhi, Delhi, 110019 South East Delhi S. Hemu Kalani GSBV SITE-1 Ring Road Lajpat Nagar, South East Delhi, Delhi, 110024 South East Delhi S.O.E. MADANPUR KHADAR SITE-1 Phase-II J.J. Colony Madanpur Khadar Extn. New Delhi, South East Delhi, Delhi, 110076 South East Delhi S.O.E. MADANPUR KHADAR SITE-2 Phase-II J.J. Colony Madanpur Khadar Extn. New Delhi, South East Delhi, Delhi, 110076 South East Delhi S.O.E. MADANPUR KHADAR SITE-3 Phase-II J.J. Colony Madanpur Khadar Extn. New Delhi, South East Delhi, Delhi, 110076 South East Delhi S.O.E. MADANPUR KHADAR SITE-4 Phase-II J.J. Colony Madanpur Khadar Extn. New Delhi, South East Delhi, Delhi, 110076 South East Delhi S.O.E. MADANPUR KHADAR SITE-5 Phase-II J.J. Colony Madanpur Khadar Extn. New Delhi, South East Delhi, Delhi, 110076 South East Delhi SDMC Pratibha Vidyalay Jaitpur SDMC Pratibha School Jaitpur Badarapur New Delhi, South East Delhi, Delhi, 110044 South East Delhi SDMC Primary School Aali Gaon Aali Village Sarita Vihar New Delhi, South East Delhi, Delhi, 110044 South East Delhi SDMC Primary School Lal Kuan Lal Kuan M.B. Road Badarpur New Delhi, South East Delhi, Delhi, 110019 South East Delhi SKV ARUNA ASAF ALI TKD SITE-1 OKHLA ESTATE MARGE TUGLKABAD EXTENSION NEW DELHI, South East Delhi, Delhi, 110019 South East Delhi SKV ARUNA ASAF ALI TKD SITE-2 OKHLA ESTATE MARGE TUGLKABAD EXTENSION NEW DELHI, South East Delhi, Delhi, 110019 South East Delhi SKV ARUNA ASAF ALI TKD SITE-3 OKHLA ESTATE MARGE TUGLKABAD EXTENSION NEW DELHI, South East Delhi, Delhi, 110019 South East Delhi SKV ARUNA ASAF ALI TKD SITE-4 OKHLA ESTATE MARGE TUGLKABAD EXTENSION NEW DELHI, South East Delhi, Delhi, 110019 South East Delhi SKV ARUNA ASAF ALI TKD SITE-5 OKHLA ESTATE MARGE TUGLKABAD EXTENSION NEW DELHI, South East Delhi, Delhi, 110019 South East Delhi SKV Defence Colony 1924025 Block-A Defence Colony( 42-Kasturba Nagar), South East Delhi, Delhi, 110024 South East Delhi SKV Tughlakabad Village SKV-1925040 Tuglakabad Village, South East Delhi, Delhi, 110044 South East Delhi SKV/SBV SANGAM VIHAR SITE-1 J BLOCK SANGAM VIHAR, South East Delhi, Delhi, 110080 South East Delhi SKV/SBV SANGAM VIHAR SITE-2 J BLOCK SANGAM VIHAR, South East Delhi, Delhi, 110080 South East Delhi SPUHC Jasola Jasola Village, South East Delhi, Delhi, 110020 South East Delhi SPUHC Meethapur Mata Wali Gali, Meethapur Extn., South East Delhi, Delhi, 110044 South East Delhi Sriniwaspuri SBV 1924001 Govind Ballabh Pant Sri Niwaspuri(51-Kalkaji), South East Delhi, Delhi, 110065 South East Delhi UNIVERSAL CENTER OF HEALTH SCI Paid UNIVERSAL HOSPITAL, BYE PASS ROAD BADARPUR,MOLARBAND EXTN, South East Delhi, Delhi, 110044 South East Delhi New Delhi Vaccination Centres AFND Wellington Camp Old Willingdon Camp, Safdarjung Tomb, Delhi Race Club, New Delhi, Delhi, 110003 New Delhi Air Force Station Rajokari SMC 25 Wing Air Force, Rajokari New Delhi, New Delhi, Delhi, 110038 New Delhi Air Force Subroto Park SUBROTO PARK, DHAULA KUAN, New Delhi, Delhi, 110010 New Delhi Airforce Station Palam PHC Maude Lines Delhi Cantt Contonment, New Delhi, Delhi, 110010 New Delhi Armed Force Clinic Dara Sikoh Road, Thyagraj Marg Area, Teen Murti Are, New Delhi, Delhi, 110011 New Delhi Army Hospital R And R Hospital Army Hospital R And R Delhi Cantonment, New Delhi, Delhi, 110010 New Delhi Atal Adarsh School Mandir Marg Atal Adarsh Bal Vidyalaya Mandir Marg- New Delhi, New Delhi, Delhi, 110001 New Delhi Base Hospital Delhi Cantt DH Army Campus Delhi Cantt. New Delhi, New Delhi, Delhi, 110010 New Delhi BSF Hospital R K Puram FHQ BSF Hospital-I, East Block -9, Sector-1, R K Puram, New Delhi-110066, New Delhi, Delhi, 110066 New Delhi CGHS Disp Sarojini Nagar Y-342-346, Sarojini Nagar, New Delhi, Delhi, 110023 New Delhi CGHS Disp. Lodhi Road Aliganj CGHS Building, Back Side Of Khanna Market Near Lodhi Road, New Delhi, New Delhi, Delhi, 110003 New Delhi CGHS Disp. Pandara Road PHC D-II 365-367, Pandara Road, New Delhi, New Delhi, Delhi, 110003 New Delhi CGHS Disp. RK Puram Sec 12 PHC Qr 810 818 825 Sector 12 R K Puram, New Delhi, Delhi, 110022 New Delhi CGHS Disp. RK Puram Sec 6 PHC CGHS Disp. Building, R.K. Puram, Sector 6, New Delhi, New Delhi, Delhi, 110022 New Delhi CGHS Dispensary Nanakpura PHC CGHS Disp. Building, Gurudwara Road Near Post Office, Nanakpura, New Delhi, Delhi, 110021 New Delhi CGHS Dispensary South Avenue 153, South Avenue , New Delhi-11, New Delhi, Delhi, 110001 New Delhi CGHS Dr.Zakir Hussain Road Dr. Zakir Hussain Road D 44 Near Pandara Road, New Delhi, Delhi, 110003 New Delhi CGHS Laxmibai Nagar PHC CGHS Disp. Building, Near Navyug School, D-15 Near Ina Metro Laxmibai Nagar, New Delhi, Delhi, 110023 New Delhi CGHS Moti Bagh Opp.Begum Zaidi Market Moti Bagh, New Delhi, Delhi, 110021 New Delhi CGHS RK Puram-4 Sec-8 RK Puram-4 Sec-8 New Delhi, New Delhi, Delhi, 110022 New Delhi Charak Palika Hospial Site 1 Dist Hosp - Charak Palika Hospital, New Delhi, Delhi, 110021 New Delhi Charak Palika Hospital Site 2 Charak Palika Hospital, New Delhi, Delhi, 110021 New Delhi Delhi Cantt Gen Hosp. Site 1 Sadar Bajar Road Opp Police Station Kabul Line Delhi Cantonment 10, New Delhi, Delhi, 110010 New Delhi Delhi Cantt Gen Hosp. Site 2 Sadar Bajar Road Opp Police Station Kabul Line Delhi Cantonment 10, New Delhi, Delhi, 110010 New Delhi DGD Budh Nagar PHC JJ Colony, Budh Nagar. C Block ,delhi-110012, New Delhi, Delhi, 110012 New Delhi DGD High Court. Sher Shah Road Near India Gate, New Delhi, Delhi, 110003 New Delhi DGD Inderpuri PHC E-A-50, Inderpuri, New Delhi-110012, New Delhi, Delhi, 110012 New Delhi DGD Mahipalpur PHC Mahipalpur, Near Hanuman Mandir, Delhi, New Delhi, Delhi, 110037 New Delhi DGD Mayapuri PHC DGD, MAYAPURI REWARI RAILWAY LINE, MAYAPURI, DELHI, New Delhi, Delhi, 110064 New Delhi DGD Motibagh PHC Basti Vikas Kendra Shastri Market Moti-bagh New Delhi-110021, New Delhi, Delhi, 110021 New Delhi DGD Patiala House Court Tilak Marg New Delhi, New Delhi, Delhi, 110001 New Delhi DGD Rajokari PHC Rajokari Village Delhi-38, New Delhi, Delhi, 110038 New Delhi DGD Sagarpur PHC DGD SAGARPUR, New Delhi, Delhi, 110046 New Delhi DGD Shahbad Mohammadpur PHC Shahbad Mohammadpur Village, Delhi-61, New Delhi, Delhi, 110061 New Delhi DGHC Supreme Court DGHC Supreme Court Complex Bhagwan Das Road, New Delhi, Delhi, 110001 New Delhi ESI Factory Road PHC ESI Factory Road Disp. Near Navyug School Sarojini Nagar, New Delhi, Delhi, 110023 New Delhi ESI Maya Puri Phase II PHC 22 Facility Area Near Panjab Sindh Bank Mayapuri Phase 2, New Delhi, Delhi, 110059 New Delhi ESI Mayapuri Phase I PHC B 309 Near Police Station 1St Floor DDA Shopping Complex Near Mayapur Delhi 64, New Delhi, Delhi, 110064 New Delhi Fortis Hospital Site 1 Paid Vasant Kunj New Delhi, New Delhi, Delhi, 110037 New Delhi Fortis Hospital Site 2 Paid Vasant Kunj New Delhi, New Delhi, Delhi, 110037 New Delhi ICGS Delhi MI Room, National Stadium Complex, New Delhi, 110001, New Delhi, Delhi, 110001 New Delhi JNU CAMPUS New Delhi JNU CAMPUS NEW DELHI, New Delhi, Delhi, 110067 New Delhi LHMC CVC 1 C- 604, Connaught Circus, Bangla Sahib Rd, DIZ Area, Connaught Place, New Delhi, New Delhi, Delhi, 110001 New Delhi LHMC CVC 2 C- 604, Connaught Circus, Bangla Sahib Rd, DIZ Area, Connaught Place, New Delhi, New Delhi, Delhi, 110001 New Delhi Maternity And Gynae Hospital Dist Hosp - Maternity And Gynae R K Puram, New Delhi, Delhi, 110022 New Delhi MCW Babar Road NDMC PHC 42, Dispensary Complex, 1st Floor, Babar Road, New Delhi 110001, New Delhi, Delhi, 110001 New Delhi MCW Golf Link 213, Golf Links, New Delhi, New Delhi, Delhi, 110003 New Delhi MCW Nangal Raya MCW Centre Nangal, Opp Chanchal Park, New Delhi, New Delhi, Delhi, 110046 New Delhi MCW Naraina C-1, C-Block Community Center, Naraina Vihar, Naraina, New Delhi, New Delhi, Delhi, 110028 New Delhi MCW Palika Health Complex Palika Kendra Dispensary Ground Floor, Palika Kendra, Connaught Place, New Delhi, Delhi, 110021 New Delhi MCW Rangpuri PHC IPP-VIII Mahipalpur RANGPURI , MCD Boys School, Pagal Colony Rangpuri, New Delhi, Delhi, 110037 New Delhi MCW Reading Road NDMC PHC Old Auto Workshop Building, Mandir Marg, New Delhi -110001, New Delhi, Delhi, 110001 New Delhi MCW Sarojini Nagar NDMC PHC CWC Complex Bihand Of Post Office Near Police Thana Sarojini Nagar New Delhi. 110023, New Delhi, Delhi, 110023 New Delhi MCW Shishu Kalyan Kendra PHC Shaheed Bhagat Singh Road Poly Clinic, New Delhi, Delhi, 110001 New Delhi MH Munirka CHC Baba Gang Nath Marg, Munrika, New Delhi, Delhi, 110067 New Delhi MHA North Block North Block Central Secretariat New Delhi Delhi 110001, New Delhi, Delhi, 110001 New Delhi Naval Medical Center INS India Dara Shukoh Road New Delhi, New Delhi, Delhi, 110011 New Delhi NIHFW Munirka NIHFW Munirka, New Delhi, Delhi, 110067 New Delhi Northern Railway Central Northern Railway Central Hospital, New Delhi, Delhi, 110055 New Delhi NRCH Site 2 Northern Railway Central Hospital Basant Lane New Delhi, New Delhi, Delhi, 110055 New Delhi Parliament House Sansad Marg,anpath, Connaught Place, New Delhi, New Delhi, Delhi, 110001 New Delhi Parliament Library Building Parliament House, Connaught Place, New Delhi, Delhi, 110002 New Delhi Polyclinic Basant Goan PHC Basant Goan Behind Research And Referral Army Hospital New Delhi-110057, New Delhi, Delhi, 110057 New Delhi Pratibha Vidyalaya Budhnagar C Uttari Delhi Nigam Pratibha Vidyalaya JJ Camp C - Block Budhnagar New Delhi, New Delhi, Delhi, 110012 New Delhi Primus Super Specialty Hosp 2 Paid Chankyapuri New Delhi, New Delhi, Delhi, 110021 New Delhi RML Site 1 Baba Kharak Singh Marg, New Delhi, Delhi, 110001 New Delhi RML Site 2 BKS Marg,CP,New Delhi, New Delhi, Delhi, 110001 New Delhi RML Site 3 BKS Marg,CP,New Delhi, New Delhi, Delhi, 110001 New Delhi Sarvodaya Co-ed RK Puram Sec 2 RK Puram Sec 2 New Delhi, New Delhi, Delhi, 110022 New Delhi Sarvodaya Co-ed Sch. Nanakpura Sarvodaya Co-ed Sr. Sec School Nanakpura- New Delhi, New Delhi, Delhi, 110021 New Delhi SBV Sr. Sec No.1 Samalkha Govt. Boys Sr. Sec School No 1 Samalkha, New Delhi, Delhi, 110037 New Delhi SDMC Boys Sch Shahbad Md.Pur SDMC Primary Boys School Shahbad Md Pur, New Delhi, Delhi, 110061 New Delhi SDMC Boys School MasoodPur SDMC Primary Boys School Masoodpur New Delhi, New Delhi, Delhi, 110070 New Delhi Shahid Captain Amit Verma Sch. C- Block Inderpuri, New Delhi, Delhi, 110012 New Delhi SKV No. 1 Sagarpur Sarvodaya Kanya Vidyalaya No 1 Sagarpur New Delhi, New Delhi, Delhi, 110046 New Delhi SKV Rajokari Rajokari - New Delhi, New Delhi, Delhi, 110038 New Delhi SMC Prahladpur (13 BRD) AFS 13 BRD, Panchvati, Palam, Near Palam Railway Crossing, New Delhi, Delhi, 110010 New Delhi SPUHC Samalka PHC House No- 34 Telephone Extn. Road Samalka, Delhi-37, New Delhi, Delhi, 110037 New Delhi Supreme Court Complex Tilak Marg New Delhi-110001, New Delhi, Delhi, 110001 New Delhi North West Delhi Vaccination Centres Bhagwan Mahavir DH 1 H-4-5, Pitampura, Delhi-110034, North West Delhi, Delhi, 110034 North West Delhi Bhagwan Mahavir DH 2 H-4-5, Pitampura, Delhi-110034, North West Delhi, Delhi, 110034 North West Delhi Bhagwan Mahavir DH 3 H-4-5, Pitampura, Delhi-110034, North West Delhi, Delhi, 110034 North West Delhi Bhagwan Mahavir DH 4 H-4-5 Pitampura Delhi-110034, North West Delhi, Delhi, 110034 North West Delhi Bhagwan Mahavir DH 5 H-4-5, Pitampura, Delhi-110034, North West Delhi, Delhi, 110034 North West Delhi Bhagwan Mahavir DH 6 H-4-5 Pitampura Delhi-110034, North West Delhi, Delhi, 110034 North West Delhi CGHS WC Ashok Vihar PHC Block D Ph.1 Ashok Vihar, North West Delhi, Delhi, 110052 North West Delhi CGHS WC Shakur Basti PHC Near Kiit World School, Opposite Suvidha Kunj Pitampura, North West Delhi, Delhi, 110034 North West Delhi CGHS WC Shalimar Bagh PHC Block Bw West Shalimarbagh, North West Delhi, Delhi, 110088 North West Delhi Deep Chand Bandhu Hospital 1 Kokiwala Bagh, Ashok Vihar, Phase- IV, Delhi 52, North West Delhi, Delhi, 110052 North West Delhi Deep Chand Bandhu Hospital 2 Kokiwala Bagh, Ashok Vihar, Phase- IV, Delhi 52, North West Delhi, Delhi, 110052 North West Delhi Deep Chand Bandhu Hospital 3 Kokiwala Bagh, Ashok Vihar, Phase- IV, Delhi 52, North West Delhi, Delhi, 110052 North West Delhi Deep Chand Bandhu Hospital 4 Kokiwala Bagh, Ashok Vihar, Phase- IV, Delhi 52, North West Delhi, Delhi, 110052 North West Delhi Deep Chand Bandhu Hospital 5 Kokiwala Bagh, Ashok Vihar, Phase- IV, Delhi 52, North West Delhi, Delhi, 110052 North West Delhi Deep Chand Bandhu Hospital 6 Kokiwala Bagh, Ashok Vihar, Phase- IV, Delhi 52, North West Delhi, Delhi, 110052 North West Delhi DGD Ashok Vihar H Block PHC H-Block, Phase-I, Ashok Vihar, Delhi-52., North West Delhi, Delhi, 110052 North West Delhi DGD Jaunti PHC Qutabgarh Road, Jaunti, Delhi-81, North West Delhi, Delhi, 110081 North West Delhi DGD Keshav Puram C7 PHC C-7, Keshav Puram. Delhi- 35, North West Delhi, Delhi, 110035 North West Delhi DGD Kirari PHC H.NO. 174,Village Kirari, Delhi-41, North West Delhi, Delhi, 110086 North West Delhi DGD Madanpur Dabas PHC Village Madanpur Dabas, Delhi- 81, North West Delhi, Delhi, 110081 North West Delhi DGD Majra Dabas PHC Majra Dabas SCSP, North West Delhi, Delhi, 110081 North West Delhi DGD Mangol Puri PHC DGD Mangol Puri, A-Block , Near Sabzi Mandi, Mangol Puri Delhi- 83, North West Delhi, Delhi, 110083 North West Delhi DGD Nizampur PHC Village Nizampur, Delhi-81, North West Delhi, Delhi, 110081 North West Delhi DGD Rani Khera PHC Vill And P.O. Rani Khera Dispensary, Delhi-110081, North West Delhi, Delhi, 110081 North West Delhi DGD Rohini Sector8 PHC DGD Sector-8 Rohini Delhi, North West Delhi, Delhi, 110085 North West Delhi DGD Sangam Park PHC Delhi Govt. Dispensary Sangam Park, Dhobi Ghat, Near Rana Pratap Bagh, Sangam Park, Delhi-07, North West Delhi, Delhi, 110007 North West Delhi DGD Sawada Ghevra PHC B-BLOCK J J COLONY Sawada- Ghevra, Delhi, North West Delhi, Delhi, 110081 North West Delhi DGD Shakur Pur I Block PHC I-Block, Shakur Pur,Delhi-34, North West Delhi, Delhi, 110034 North West Delhi DGD Shalimar Bagh B Block PHC LIG FLATS, BB BLOCK OPPOSITE MEENAKSHI MANDIR , SHALIMAR BAGH, DELHI-110088., North West Delhi, Delhi, 110088 North West Delhi DGD Sultanpuri PHC B Block. Sultanpuri, Delhi-86, North West Delhi, Delhi, 110086 North West Delhi DGD Wazirpur Ind. Area PHC Wazirpur Industrial Area, B Block, Delhi, North West Delhi, Delhi, 110052 North West Delhi DGD Wazirpur JJ Colony PHC K-Block, Wazirpur, JJ Colony, Delhi-52., North West Delhi, Delhi, 110052 North West Delhi Dr BSA Hospital DH 1 Sector -VI, Rohini, Delhi - 85, North West Delhi, Delhi, 110085 North West Delhi Dr BSA Hospital DH 2 Sector -VI, Rohini, Delhi - 85, North West Delhi, Delhi, 110085 North West Delhi Dr BSA Hospital DH 3 Sector -VI, Rohini, Delhi - 85, North West Delhi, Delhi, 110085 North West Delhi Dr BSA Hospital DH 4 Sector -VI, Rohini, Delhi - 85, North West Delhi, Delhi, 110085 North West Delhi Dr BSA Hospital DH 5 Sector -VI, Rohini, Delhi - 85, North West Delhi, Delhi, 110085 North West Delhi Dr BSA Hospital DH 6 Sector -VI, Rohini, Delhi - 85, North West Delhi, Delhi, 110085 North West Delhi ESI Disp Rohini PHC Sec.5 Rohini, Near Post Office, North West Delhi, Delhi, 110085 North West Delhi ESI Dispensary Mangolpuri PHC Near Water Tank L Block Mangolpuri, North West Delhi, Delhi, 110083 North West Delhi Fortis Hospital Shalimarbagh 1 Paid Fortis Hospital A Block Shalimar Bagh New Delhi 110088, North West Delhi, Delhi, 110088 North West Delhi Fortis Hospital Shalimarbagh 2 Paid Fortis Hospital A Block Shalimar Bagh New Delhi 110088, North West Delhi, Delhi, 110088 North West Delhi GBSS NITHARI VILLAGE(45) S1 Sewak Park Baljit Vihar Delhi 110081, North West Delhi, Delhi, 110081 North West Delhi GBSSS SHALIMARBAGH BLK-B-AH S1 GBSSS B(AH) BLOCK -110088 Shalimar Bagh New Delhi Delhi 110088, North West Delhi, Delhi, 110088 North West Delhi GBSSS SHALIMARBAGH BLK-B-AH S2 GBSSS B(AH) BLOCK -110088 Shalimar Bagh New Delhi Delhi 110088, North West Delhi, Delhi, 110088 North West Delhi GBSSS SHALIMARBAGH BLK-B-AH S3 GBSSS B(AH) BLOCK -110088 Shalimar Bagh New Delhi Delhi 110088, North West Delhi, Delhi, 110088 North West Delhi GBSSS SHALIMARBAGH BLK-B-AH S4 GBSSS B(AH) BLOCK -110088 Shalimar Bagh New Delhi Delhi 110088, North West Delhi, Delhi, 110088 North West Delhi GBSSS SHALIMARBAGH BLK-B-AH S5 GBSSS B(AH) BLOCK -110088 Shalimar Bagh New Delhi Delhi 110088, North West Delhi, Delhi, 110088 North West Delhi GGSSS F-BLK SULTANPURI Site 1 Sultanpuri Block F-GGSSS High School, North West Delhi, Delhi, 110086 North West Delhi GGSSS MUBARIKPUR DABAS (45) S1 Pervesh Nagar Mubarakpur Dabas New Delhi Delhi 110081, North West Delhi, Delhi, 110081 North West Delhi GSV Saraswati Vihar C Block S1 Block C Saraswati Vihar Pitam Pura Delhi 110034, North West Delhi, Delhi, 110034 North West Delhi Max Hospital Site 1 Paid FC 50 C And D Block Shalimar Place Site Shalimar Bagh New Delhi Delhi 110088, North West Delhi, Delhi, 110088 North West Delhi Max Hospital Site 2 Paid FC 50 C And D Block Shalimar Place Site Shalimar Bagh New Delhi Delhi 110088, North West Delhi, Delhi, 110088 North West Delhi Max Hospital Site 3 Paid FC 50 C And D Block Shalimar Place Site Shalimar Bagh New Delhi Delhi 110088, North West Delhi, Delhi, 110088 North West Delhi MCDP School Satyawati Park S1 Pratibha Vidhyalaya North MCD Satyawati Colony Ashok Vihar Phase 3 Delhi 52, North West Delhi, Delhi, 110052 North West Delhi MCDPS WAZIRPUR VILLAGE S1 Wazirpur Wazirpur Village Ashok Vihar Delhi 110052, North West Delhi, Delhi, 110052 North West Delhi MCPS BEGUMPUR (45) S1 CN942 Begumpur Gaon Rd Begampur Sector 38 Rohini Delhi 110086, North West Delhi, Delhi, 110086 North West Delhi MCW Ghevra PHC Ghevra Village, North West Delhi, Delhi, 110081 North West Delhi MCW Keshavpuram PHC M And CW Centre,Keshavpuram, OPP. GATE NO. 5ofC-2 Block ,KESHAVPURAM, New Delhi-110035., North West Delhi, Delhi, 110035 North West Delhi MCW Pitampura PHC MCW Center UU Block Pitam Pura Opposite House No. 142 Delhi-88, North West Delhi, Delhi, 110034 North West Delhi MCW Rampura PHC M And CW CENTRE Rampura Jai Mata Market Shankar ChowkShankar Chowkjaimata Mktrampura110035, North West Delhi, Delhi, 110035 North West Delhi MCW Rani Bagh PHC MCW RANIBAGH,FIRST FLOOR SHAKURBASTISANT NAGAR ROAD,NEAR NDPL OFFICE,DELHI110034, North West Delhi, Delhi, 110034 North West Delhi MCW Satyawatipark PHC M And CW Centre Satyawati Park Near MCD Primary School, Satyawati Colony Behind LaxmiBai College, North West Delhi, Delhi, 110052 North West Delhi MCW Wazir Pur PHC ADJACENT TO ASHOK VIHAR POLICE STATION PHASE-I DELHI-110052., North West Delhi, Delhi, 110052 North West Delhi MH Haiderpur CHC Maternity Home Haiderpur IPP VIII Ayurvedic Campus Haiderpur Delhi-110088, North West Delhi, Delhi, 110088 North West Delhi MH Shakurpur CHC MATERNITY HOME ,G- BLOCK, SHAKURPUR , ANANDVAS ,NEAR BRITTANIA CHOWK, DELHI-110034, North West Delhi, Delhi, 110034 North West Delhi NDMCNPV Ranibagh (Girls) Site1 3261 Rani Bagh Rd Mahindra Park Rani Bagh Rd Mahindra Park Sant Nagar Rani Bagh Pitam Pura Delhi 110034, North West Delhi, Delhi, 110034 North West Delhi Polyclinic Keshav Puram B4 PHC B-4, Delhi Govt. Disp. Bldg., Keshav Puram, Delhi-35, North West Delhi, Delhi, 110035 North West Delhi Polyclinic Pitampura PHC DGD C-D BLOLK PITAM PURA VISHAKHA ENCLAVE ., North West Delhi, Delhi, 110085 North West Delhi Polyclinic Ranibagh PHC Near Haryana Matri Bhawan, Rani Bagh Delhi-34, North West Delhi, Delhi, 110034 North West Delhi Polyclinic Rohini Sector4 PHC A-3 Block, Sector-4 Rohini, North West Delhi, Delhi, 110085 North West Delhi Polyclinic Sec 2 Rohini PHC DGD, Sector 2, Rohini, Near Himalaya Appartment, Delhi-85, North West Delhi, Delhi, 110085 North West Delhi Polyclinic Wazirpur PH3 Sawan Park Near Post Office Opposite Sunder Lal Jain Hospital Ashok Vihar , Saraswati Vihar, North West Delhi, Delhi, 110052 North West Delhi S.K.V. SEC-01 ROHINI (45) S1 Avantika Rohini Sect-1 Delhi-110085, North West Delhi, Delhi, 110085 North West Delhi Sanjay Gandhi Hospital DH 2 S-Block, Mangolpuri, Delhi -110083, North West Delhi, Delhi, 110083 North West Delhi Sanjay Gandhi Hospital DH 3 S-Block, Mangolpuri, Delhi -110083, North West Delhi, Delhi, 110083 North West Delhi Sanjay Gandhi Hospital DH 4 S-Block, Mangolpuri, Delhi -110083, North West Delhi, Delhi, 110083 North West Delhi Sanjay Gandhi Hospital DH 5 S-Block, Mangolpuri, Delhi -110083, North West Delhi, Delhi, 110083 North West Delhi Sanjay Gandhi Hospital DH 6 S-Block, Mangolpuri, Delhi -110083, North West Delhi, Delhi, 110083 North West Delhi Sar. Vid. K2 BLK Mangolpuri S1 Maharishi Valmiki Marg Block K Mangolpuri Delhi 110083, North West Delhi, Delhi, 110083 North West Delhi SARVODAY VIDYALAY POOTHKALAN 1 POOTH KALAN DELHI 110086, North West Delhi, Delhi, 110086 North West Delhi SHAKURBASTI NORTHERN RLY WL Railway Colony North Shakur Basti Delhi 110056, North West Delhi, Delhi, 110056 North West Delhi SKV KARALA SCHOOL Site 1 Karala Village Karala Delhi 110081, North West Delhi, Delhi, 110081 North West Delhi SPUHC Begumpur PHC Plot No-393,Village Begumpur, Delhi-86, North West Delhi, Delhi, 110086 North West Delhi SPUHC Budh Vihar PHC V-26,budh Vihar Phase-2, North West Delhi, Delhi, 110086 North West Delhi SPUHC Inder Enclave PHC COMMUNITY CENTRE NITHARI VILLGAE, Inder Enclave - II, Delhi - 110086, North West Delhi, Delhi, 110086 North West Delhi SPUHC Laxmi Vihar PHC House Number- C 1-1 Khasra No. 21-8 Laxmi Vihar Extn. Prem Nagar Phase 3 Delhi, North West Delhi, Delhi, 110086 North West Delhi SPUHC Prem Nagar 3 PHC House No. B-49, Agar Nagar, Khasra No. 34-5, Mubarik Pur Road, Kirari, Delhi - 110086., North West Delhi, Delhi, 110086 North West Delhi SPUHC Prem Nagar II PHC U-1-686, Prem Nagar - II, Out Of Khasra No. 1149-1150, Village- Kirari Suleman, Delhi-110086., North West Delhi, Delhi, 110086 North West Delhi Central Delhi Vaccination Centres A And U Tibbia College DH Karol Bagh, New Delhi-5, Central Delhi, Delhi, 110005 Central Delhi A And U Tibbia College Site 2 Karol Bagh, New Delhi-5, Central Delhi, Delhi, 110005 Central Delhi Anglo Arabic SeniorAjmeri Gate Ajmeri Gate, Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi Aruna Asaf Ali Hospital DH 5-Rajpur Road, Delhi-110054, Central Delhi, Delhi, 110054 Central Delhi Aruna Asaf Ali Hospital Site 3 5-Rajpur Road Delhi-110054, Central Delhi, Delhi, 110054 Central Delhi ARUNA ASAF HOSPITAL SITE 2 5-Rajpur Road, Delhi-110054, Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi Balak Ram Hospital SITE 1 BALAK RAM HOSPITAL, TIMAR PUR DELHI 110054, Central Delhi, Delhi, 110054 Central Delhi Balak Ram Hospital SITE 2 BALAK RAM HOSPITAL, TIMAR PUR DELHI 110054, Central Delhi, Delhi, 110054 Central Delhi Balak Ram Hospital SITE 3 BALAK RAM HOSPITAL TIMAR PUR DELHI 110054, Central Delhi, Delhi, 110054 Central Delhi Balak Ram Hospital SITE 4 BALAK RAM HOSPITAL, TIMAR PUR DELHI 110054, Central Delhi, Delhi, 110054 Central Delhi Balak Ram Hospital SITE 5 BALAK RAM HOSPITAL, TIMAR PUR DELHI 110054, Central Delhi, Delhi, 110054 Central Delhi Balak Ram Hospital SITE 6 BALAK RAM HOSPITAL, TIMAR PUR DELHI 110054, Central Delhi, Delhi, 110054 Central Delhi Burari Hospital Session Site 1 Kaushik Enclave, Shankarpura, Burari, Central Delhi, Delhi, 110084 Central Delhi Burari Hospital Site 2 Kaushik Enclave, Shankarpura, Burari, Central Delhi, Delhi, 110084 Central Delhi Burari Hospital Site 3 Kaushik Enclave, Shankarpura, Burari, Central Delhi, Delhi, 110084 Central Delhi BURARI HOSPTIAL SITE 4 Kaoushik Enclave Shankar Pura Burari, Central Delhi, Delhi, 110084 Central Delhi BURARI HOSPTIAL SITE 5 Kaoushik Enclave Shankar Pura Burari, Central Delhi, Delhi, 110084 Central Delhi CGHS CG Road PHC CGHS Dipensary Building Amar Bagh Chitra Gupta Road New Delhi 110055, Central Delhi, Delhi, 110055 Central Delhi CGHS Dev Nagar PHC Block No 12 Govt Quarter Opp Mother Dairy Karol Bagh Delhi 5, Central Delhi, Delhi, 110005 Central Delhi CGHS Dispensary Subzi Mandi A-517 Shastri Nagar, Central Delhi, Delhi, 110007 Central Delhi DGD Ajmeri Gate PHC MPCC FIRST FLOOR 4528 Gali Shahtara, Ajmeri Gate, Delhi- 06, Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi DGD Gali Samosan PHC 1st Floor, Community Centre, Faras Khana,Delhi-06, Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi DGD Inderlok PHC DDA Community Hall Building, 1st And 2nd Floor, Inderlok, Delhi, Central Delhi, Delhi, 110035 Central Delhi DGD Majnu Ka Tilla PHC F-Block,Basti Vikas Kendra,near Community Center, Aruna Nagar, Majnu Ka Tilla,Delhi-110054, Central Delhi, Delhi, 110054 Central Delhi DGD Tis Hazari Tis Hazari Court, Central Delhi, Delhi, 110054 Central Delhi DGD Wazirabad PHC Plot No.1, Street No.3, Main Road, Wazirabad Village, Delhi-110084, Central Delhi, Delhi, 110084 Central Delhi Dr B L Kapur Hospital Site 1 Paid PUSA ROAD RAJINDRA PLACE NEW DELHI 110005, Central Delhi, Delhi, 110005 Central Delhi Dr B L Kapur Hospital Site 2 Paid PUSA ROAD RAJINDRA PLACE NEW DELHI 110005, Central Delhi, Delhi, 110005 Central Delhi Dr B L Kapur Hospital Site 3 Paid PUSA ROAD RAJINDRA PLACE NEW DELHI 110005, Central Delhi, Delhi, 110005 Central Delhi Dr B L Kapur Hospital Site 4 Paid PUSA ROAD RAJINDRA PLACE NEW DELHI 110005, Central Delhi, Delhi, 110005 Central Delhi Dr. N.C. Joshi Hospital Joshi Road, Karol Bagh, New Delhi-110005, Central Delhi, Delhi, 110005 Central Delhi ESI Dispensary Shastri Nagar ESI Dispensary Shastrinagar, Near Shastri Nagar Metro Station, Shastri Nagar, Central Delhi, Delhi, 110007 Central Delhi G.B.Pant Hospital DH SITE 2 J.L.N Marg, Delhi Gate, New Delhi 110001, Central Delhi, Delhi, 110001 Central Delhi GBSS Mata S School Near LNJP Mata Sundari Road Near LNJP, Central Delhi, Delhi, 110002 Central Delhi GBSSS Ramjas Lane Karol Bagh Karol Bagh, Central Delhi, Delhi, 110005 Central Delhi Girdhari Lal SITE 1 MRS GLM Hospital, Central Delhi, Delhi, 110002 Central Delhi GSSS Mukundpur Mukundpur, Central Delhi, Delhi, 110084 Central Delhi Guru Nanak Eye SITE 1 Garu Nanak Eye Hospital Maharaja Ranjeet Singh Marg, New Delhi-2, Central Delhi, Delhi, 110002 Central Delhi Hindu Rao Hosl DH SITE 2 HINDU RAO HOSPITAL MALKA GANJ, Central Delhi, Delhi, 110007 Central Delhi Hindu Rao Hosl DH SITE 3 HINDU RAO HOSPITAL MALKA GANJ, Central Delhi, Delhi, 110007 Central Delhi Hindu Rao Hospital DH SITE 1 HINDU RAO HOSPITAL MALKA GANJ, Central Delhi, Delhi, 110007 Central Delhi Hindu Rao Hospital SITE 4 HINDU RAO HOSPITAL MALKA GANJ, Central Delhi, Delhi, 110007 Central Delhi Hindu Rao Hospital SITE 5 HINDU RAO HOSPITAL MALKA GANJ, Central Delhi, Delhi, 110007 Central Delhi Hindu Rao Hospital SITE 6 HINDU RAO HOSPITAL MALKA GANJ, Central Delhi, Delhi, 110007 Central Delhi Kasturba Hospital DH SITE 1 Kasturba Hospital, Jama Masjid, Darya Ganj, Delhi-110006, Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi Lady Reading Health School PHC Ram Chand Lohiya MCH Centre Bara Hindu Roa Delhi- 6, Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi Lala Duli Chand Polyclinic Lala Duli Chand Polyclinic,Bara Hindu Rao, Central Delhi, Delhi, 110007 Central Delhi LNJP Hospital DH Site 1 JLNMarg, New Delhi-, Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi LNJP Hospital DH Site 5 Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi LNJP Hospital DH Site 6 Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi LNJP Hospital Site 2 JLNMarg, New Delhi-, Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi LNJP Hospital Site 3 JLNMarg, New Delhi-, Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi LNJP Hospital Site 4 JLNMarg, New Delhi-, Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi MAIDS SITE 1 MAIDS, Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi MAMC SITE 1 MAMC Campus, Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi MAMC SITE 2 MAMC Campus, Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi MCPS JHARODA MAJRA VILL SITE 1 Village Jharoda Majra Burari Delhi - 110084 (Ward No. 8), Central Delhi, Delhi, 110084 Central Delhi MCPS JHARODA MAJRA VILL SITE 2 Village Jharoda Majra Burari Delhi - 110084 (Ward No. 8), Central Delhi, Delhi, 110084 Central Delhi MCPS JHARODA MAJRA VILL SITE 3 Village Jharoda Majra Burari Delhi - 110084 (Ward No. 8), Central Delhi, Delhi, 110084 Central Delhi MCPS JHARODA MAJRA VILL SITE 4 Village Jharoda Majra Burari Delhi - 110084 (Ward No. 8), Central Delhi, Delhi, 110084 Central Delhi MCPS JHARODA MAJRA VILL SITE 5 Village Jharoda Majra Burari Delhi - 110084 (Ward No. 8), Central Delhi, Delhi, 110084 Central Delhi MCW Bagh Kare Khan PHC M And CW Centre Bagh Kare Khan, Pantsnala Marg, Kishan Ganj, Delhi -110007, Central Delhi, Delhi, 110007 Central Delhi MCW Burari PHC M And CW BURARI, Burari Chowk Burari Mor , Near Hariyana Dairy HANUMAN MANDIR DELHI-84, Central Delhi, Delhi, 110084 Central Delhi MCW Kanchan Puri PHC 42141,Ansari Road, Daryaganj, Delhi 110002, Central Delhi, Delhi, 110002 Central Delhi MCW Nabi Karim PHC 10615-16 NABI KARIM DELHI, Central Delhi, Delhi, 110055 Central Delhi MH Kamla Nehru CHC Maternity Home Kamla Nehru, Vivekanand Padam Nagar Sarai Rohilla, Delhi-7, Central Delhi, Delhi, 110007 Central Delhi Northern Railway Hospital Near Fire Station, Shyama Prasad Mukherjee Marg, Old Delhi, New Delhi, Delhi 110006, Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi Polyclinic Clinic Tank Road Gali No. 4, Community Centre, Tank Road, Delhi-05, Central Delhi, Delhi, 110005 Central Delhi Rouse Avenue Court Rouse Avenue Court Complex, Central Delhi, Delhi, 110001 Central Delhi RPVV Link Road Karol B SITE 1 Link Road Karol Bagh New Delhi - 110005 (School ID - 2128031), Central Delhi, Delhi, 110005 Central Delhi RPVV Link Road Karol B SITE 2 Link Road Karol Bagh New Delhi - 110005 (School ID - 2128031), Central Delhi, Delhi, 110005 Central Delhi RPVV Link Road Karol B SITE 3 Link Road Karol Bagh New Delhi - 110005 (School ID - 2128031), Central Delhi, Delhi, 110005 Central Delhi RPVV Link Road Karol B SITE 4 Link Road Karol Bagh New Delhi - 110005 (School ID - 2128031), Central Delhi, Delhi, 110005 Central Delhi RPVV Link Road Karol B SITE 5 Link Road Karol Bagh New Delhi - 110005 (School ID - 2128031), Central Delhi, Delhi, 110005 Central Delhi S.S Jain KP Chandani Chowk Gali Sanhian Chandani Chowk, Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi S.S.V Burari Polyclinic S.S.V Burari Polyclinic, Central Delhi, Delhi, 110084 Central Delhi Salwan Sr Sec Sch. Karol Bagh Karol Bagh, Central Delhi, Delhi, 110005 Central Delhi SBV JAMA MASJID HINDI SITE 4 Jama Masjid (Hindi Medium), Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi SBV JAMA MASJID HINDI SITE 5 Jama Masjid (Hindi Medium), Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi SBV JAMA MASJID URDU SITE 1 Jama Masjid (Urdu Medium), Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi SBV JAMA MASJID URDU SITE 2 Jama Masjid (Urdu Medium), Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi SBV JAMA MASJID URDU SITE 3 Jama Masjid (Urdu Medium), Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi SBVV Qutub Road Sadar Bazar Qutub Road Sadar Bazar, Central Delhi, Delhi, 110006 Central Delhi Sir Ganga Ram Hospital Site 2 Paid Sir Ganga Ram Hospital Old Rajinder Nagar New Delhi 110060, Central Delhi, Delhi, 110060 Central Delhi Sir Ganga Ram Hospital Site 3 Paid Sir Ganga Ram Hospital, Central Delhi, Delhi, 110060 Central Delhi SKV Baba Ramdev Sch.Karol Bagh Karol Bagh, Central Delhi, Delhi, 110005 Central Delhi SKV Nehru Vihar DGD Majnu Ka Tilla, Central Delhi, Delhi, 110054 Central Delhi SKV School Sarai Rohilla SARAI ROHILLA, Central Delhi, Delhi, 110035 Central Delhi SKV Timarpur Timar Pur Delhi, Central Delhi, Delhi, 110084 Central Delhi SPUHC Jagatpur PHC Khasara No. 1001, Gali No. 12 Jagatpur Extension, Near Rama Public School, Delhi-110084, Central Delhi, Delhi, 110084 Central Delhi Vivekanand Polyclinic Vivekanand Polyclini, Central Delhi, Delhi, 110007 Central Delhi North Delhi Vaccination Centres BNNSKV Khera Kalan Site 1 Baba Nanhe Nath Sarvodaya Kanya Vidyalaya Khera Kalan, North Delhi, Delhi, 110082 North Delhi BNNSKV Khera Kalan Site 2 Baba Nanhe Nath Sarvodaya Kanya Vidyalaya Khera Kalan, North Delhi, Delhi, 110085 North Delhi CGHS Centre Sec16 Rohini DDA Market Sec 16 Rohini, North Delhi, Delhi, 110089 North Delhi CGHS Kingsway Camp PHC Kingsway Camp Delhi, North Delhi, Delhi, 110009 North Delhi DGD Bhorgarh PHC Village Bhor Garh Narela Delhi-110040, North Delhi, Delhi, 110040 North Delhi DGD Dariyapur Kalan PHC Main Bus Stand Village Daryapur Kalan Delhi-39, North Delhi, Delhi, 110039 North Delhi DGD Gur Mandi PHC Phase-I Community Centre Rajpura GurMandi Delhi-7, North Delhi, Delhi, 110033 North Delhi DGD Harewali PHC Village Harewali Delhi 39, North Delhi, Delhi, 110039 North Delhi DGD Holambi Kalan PH2 PHC DGD Holambi Kalan Ph-2, North Delhi, Delhi, 110082 North Delhi DGD Jahangirpuri B Block PHC DGD B-Block Jahangir Puri Delhi-33, North Delhi, Delhi, 110033 North Delhi DGD Jahangirpuri H Block H Block Jahangirpuri Delhi- 33, North Delhi, Delhi, 110033 North Delhi DGD Katewara PHC Village Katewara Delhi-39, North Delhi, Delhi, 110039 North Delhi DGD Model Town PHC DDA Flats Model Town Part-lDelhi-09, North Delhi, Delhi, 110009 North Delhi DGD Mukhmail Pur PHC Delhi Govt. Dispensary Mukhmailpu Mukhmailpur Village And Post OfficeDelhi-110036, North Delhi, Delhi, 110036 North Delhi DGD Prashant Vihar B-Block Prashant Vihar Rohini Delhi-85, North Delhi, Delhi, 110085 North Delhi ESI Hospital Rohini Dis. Hos 2 Sec. 15 Rohini Bhagwan Mahaveer Road, North Delhi, Delhi, 110089 North Delhi ESI Hospital Rohini Dist.Hso. Sec. 15 Rohini Bhagwan Mahaveer Road, North Delhi, Delhi, 110089 North Delhi ESI Narela Narela, North Delhi, Delhi, 110036 North Delhi GBSS School Dhakka Site 1 Govt. Boys Senior Secondary School Dhakka North Delhi 110009, North Delhi, Delhi, 110009 North Delhi GBSS School Dhakka Site 2 Govt. Boys Senior Secondary School Dhakka North Delhi 110009, North Delhi, Delhi, 110009 North Delhi GGMS Sec 16 Rohini Site 1 PKT-D Sec 16 Rohini Delhi, North Delhi, Delhi, 110089 North Delhi GGMS Sec 16 Rohini Site 2 PKT-D Sec 16 Rohini Delhi, North Delhi, Delhi, 110089 North Delhi GGSSS Bankner Narela Site 1 Bankner Narela Delhi 110040, North Delhi, Delhi, 110040 North Delhi GGSSS Bankner Narela Site 2 Bankner Narela Delhi 110040, North Delhi, Delhi, 110040 North Delhi GGSSS JJ Colony Bawana Site 1 Govt. Girls Senior Secondary School No. 1 Bawana, North Delhi, Delhi, 110039 North Delhi GSBV CC Colony Govt. Sarvodaya Bal Vidyalaya CC ColonyDelhi, North Delhi, Delhi, 110007 North Delhi GSBV CC Colony Site 2 Govt. Sarvodaya Bal Vidyalaya CC ColonyDelhi, North Delhi, Delhi, 110007 North Delhi GSKV Prashant Vihar Site 1 Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya Prashant Vihar Delhi110085, North Delhi, Delhi, 110085 North Delhi GSKV Prashant Vihar Site 2 Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya Prashant Vihar Delhi110085, North Delhi, Delhi, 110085 North Delhi MCP Pana Udyan Narela Site 1 Pana Udyan (near PS Narela) Narela Delhi110040, North Delhi, Delhi, 110040 North Delhi MCP Pana Udyan Narela Site 2 Pana Udyan (near PS Narela) Narela Delhi110040, North Delhi, Delhi, 110040 North Delhi MCPS Bhalaswa Dairy Site 1 Bhalswa Dairy Opp. Jheel Delhi- 110042, North Delhi, Delhi, 110042 North Delhi MCPS Bhalaswa Dairy Site 2 Bhalswa Dairy Opp. Jheel Delhi- 110042, North Delhi, Delhi, 110042 North Delhi MCPS Sec 18 Rohini OLD Site 1 Sector 18 Rohini Delhi110089, North Delhi, Delhi, 110089 North Delhi MCPS Sec 18 Rohini OLD Site 2 Sector 18 Rohini Delhi110089, North Delhi, Delhi, 110089 North Delhi MCW Alipur PHC M And CW ALIPUR, North Delhi, Delhi, 110036 North Delhi MCW Badli PHC M And Cw Centre Badli Near Underpass, North Delhi, Delhi, 110042 North Delhi MCW Baktawarpur PHC GARHI BAKHTAWAR PUR DELHI-36, North Delhi, Delhi, 110036 North Delhi MCW Bawana Bawana, North Delhi, Delhi, 110039 North Delhi MCW Jahangirpuri A Block A Block Functioning From Groung Floor Jahagirpuri, North Delhi, Delhi, 110033 North Delhi MCW Jahangirpuri D Block PHC M And CW Centre D-Block Jahangir Puri, North Delhi, Delhi, 110033 North Delhi MCW Kewalpark PHC M And Cw Center Indranagar First Floor Mcd Dispensary Bulding Near Adarsh Nagar Metro Station Indr, North Delhi, Delhi, 110033 North Delhi MCW Lal Bagh PHC IPP-VIII Health Centre Lal Bagh Azadpur, North Delhi, Delhi, 110033 North Delhi MCW Narela 1 PHC INDER RAJ MAL MATERNITY HOME NARELA NEAR BANKLNER RAILWAY FATAK DELHI-110040, North Delhi, Delhi, 110040 North Delhi MCW Narela 2 PHC Pkt-5 Sec-A6 Narela, North Delhi, Delhi, 110040 North Delhi MH Shahbad Daulatpur Shahbad Daulatpur, North Delhi, Delhi, 110042 North Delhi Polyclinic Narela PHC Punjabi Colony Narela Delhi-40, North Delhi, Delhi, 110040 North Delhi Polyclinic Sec 18 Rohini Delhi Govt. Dispensary B-Block Sector 18 Rohini Delhi 85., North Delhi, Delhi, 110085 North Delhi RPVV Sec A10 Pkt5 Narela Site1 Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya Sector A10 Pocket 5 Narela Delhi, North Delhi, Delhi, 110040 North Delhi RPVV Sec A10 Pkt5 Narela Site2 Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya Sector A10 Pocket 5 Narela North Delhi, North Delhi, Delhi, 110040 North Delhi RPVV Sec A10 Pkt5 Narela Site3 Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya Sector A10 Pocket 5Narela, North Delhi, Delhi, 110040 North Delhi RPVV Sec A10 Pkt5 Narela Site4 Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya Sector A10 Pocket 5Narela, North Delhi, Delhi, 110040 North Delhi RPVV Sec A10 Pkt5 Narela Site5 Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya Sector A10 Pocket 5Narela, North Delhi, Delhi, 110040 North Delhi SCSDSV Sec 9 Rohini SITE 1 Shaheed Captain Sanjeev Dahiya Sarvodaya Vidyalaya Sector 9 Rohini North Delhi, North Delhi, Delhi, 110085 North Delhi SCSDSV Sec9 Rohini SITE 2 Shaheed Captain Sanjeev Dahiya Sarvodaya Vidyalaya Sector 9 Rohini North Delhi, North Delhi, Delhi, 110085 North Delhi SKV Bakhtawarpur Site 1 Subhash Chowk Burari Road Baktawarpur Delhi, North Delhi, Delhi, 110036 North Delhi SKV Bakhtawarpur Site 2 Subhash Chowk Burari Road Baktawarpur Delhi, North Delhi, Delhi, 110036 North Delhi SKV Model Town3 Site 5 Sarvodaya Kanya Vidyalaya No. 1 Model Town-III Delhi - 110009, North Delhi, Delhi, 110009 North Delhi SPUHC Swaroop Nagar PHC A-169 Near Dharamshala Opposite PNB Bank Swaroop Nagar Delhi-42, North Delhi, Delhi, 110042 North Delhi Shahdara Vaccination Centres Delhi State Cancer Institute Delhi State Cancer Institute, Dilshad Garden, Shahdara, Delhi, 110095 Shahdara DGD Jhilmil PHC Basti Vikas Kendra B Block New Delhi., Shahdara, Delhi, 110095 Shahdara DHAS SITE 2 Karkardooma Delhi-110032, Shahdara, Delhi, 110032 Shahdara DOCTOR HEGDEWAR AROGYA SANSTHA Karkardooma, Delhi-110032, Shahdara, Delhi, 110032 Shahdara EDMC School Bholanthngr Site-1 EDMC Pratibha Vikas School-New Bhola Nath Nagar-Ward 31-E, Shahdara, Delhi, 110032 Shahdara EDMC School Gandhinagar Site-1 EDMC School-South Near Gandhi Nagar Police Station, Shahdara, Delhi, 110031 Shahdara EDMC School OldSelampur Site-1 EDMC School-East Old Seelampur, Shahdara, Delhi, 110031 Shahdara GBSSS 2 Block E N Nagri Site-1 GBSSS No-2E Block Nand NaagriDelhi, Shahdara, Delhi, 110093 Shahdara GBSSS East Loni Road Site 1 GBSSSEast Of Loni Road Delhi, Shahdara, Delhi, 110093 Shahdara GBSSS Janta Flats Site 1 GBSSS Janta Flats Nand Nagri, Shahdara, Delhi, 110093 Shahdara GBSSS Janta Flats Site 2 GBSSS Janta Flats Nand Nagri, Shahdara, Delhi, 110093 Shahdara GBSSS Janta Flats Site 3 GBSSS Janta Flats Nand Nagri, Shahdara, Delhi, 110093 Shahdara GBSSS Janta Flats Site 4 GBSSS Janta Flats Nand Nagri, Shahdara, Delhi, 110093 Shahdara GBSSS Janta Flats Site 5 GBSSS Janta Flats Nand Nagri, Shahdara, Delhi, 110093 Shahdara GBSSS Saboli Extn Site 1 GBSSS Saboli Extn., Shahdara, Delhi, 110093 Shahdara GBSSS Saboli Extn Site 2 GBSSS Saboli Extn, Shahdara, Delhi, 110093 Shahdara GBSSS Saboli Extn Site 3 GBSSS Saboli Extn, Shahdara, Delhi, 110093 Shahdara GBSSS Saboli Extn Site 4 GBSSS Saboli Extn, Shahdara, Delhi, 110093 Shahdara GBSSS Saboli Extn Site 5 GBSSS Saboli Extn, Shahdara, Delhi, 110093 Shahdara GBSSS West Jyoti Nagar Site-1 GBSSSWest Jyoti NagarDelhi, Shahdara, Delhi, 110094 Shahdara GGSSS Blk-C Dilshd Grdn Site-1 GGSSSC-Block Dilshad GardenDelhi, Shahdara, Delhi, 110095 Shahdara GGSSS Jhilmil Colony Site 1 GGSSS Jhilmil Colony, Shahdara, Delhi, 110095 Shahdara GGSSS Jhilmil Colony Site 2 GGSSS Jhilmil Colony, Shahdara, Delhi, 110095 Shahdara GGSSS Jhilmil Colony Site 3 GGSSS Jhilmil Colony, Shahdara, Delhi, 110095 Shahdara GGSSS Kanti Nagar Site-1 Govt. Girls Sr. Sec School Kanti Nagar Delhi, Shahdara, Delhi, 110031 Shahdara GGSSS Kanti Nagar Site-2 Govt. Girls Sr. Sec School Kanti Nagar Delhi, Shahdara, Delhi, 110031 Shahdara GGSSS Kiran Vihar Site -1 Govt.Girls Sr. Sec Secondary School Kiran Vihar, Shahdara, Delhi, 110092 Shahdara GGSSS N3 B Ram B/nagar Site 1 GGSSS No-3Baburam Ram School Bhola Nath Nagar, Shahdara, Delhi, 110032 Shahdara GSBV Krishna Nagar Site-1 Govt Sarvodaya Bal Balika VidhyalayKrishna Nagar Delhi, Shahdara, Delhi, 110051 Shahdara Guru Teg Bahadur Hospital DH Dilshad Garden,Delhi-110095, Shahdara, Delhi, 110095 Shahdara IG ESI Hospital DH Road Number 71, Jhilmil Colony, Block D, Surajmal Vihar, New Delhi, Delhi 110092, Shahdara, Delhi, 110095 Shahdara IHBAS DH SITE-1 Institute Of Human Behaviour And Allied Sciences, Dilshad Garden Delhi, Shahdara, Delhi, 110095 Shahdara RAJIV GANDHI SUPER SPECIALITY Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital, Tahirpur, Delhi-110093, Shahdara, Delhi, 110093 Shahdara Rajya P V V Surjml Vihr Site 1 Rajya Pratibha Vikas VidhyalayaSurajmal Vihar, Shahdara, Delhi, 110092 Shahdara SBV Surajmal Vihar Site 1 A-BLOCK Surajmal Vihar, Shahdara, Delhi, 110092 Shahdara SBV Surajmal Vihar Site 2 SBV A-BLOCK Surajmal Vihar, Shahdara, Delhi, 110092 Shahdara SBV Surajmal Vihar Site 3 SBV A-BLOCK Surajmal Vihar, Shahdara, Delhi, 110092 Shahdara SBV Surajmal Vihar Site 4 SBV A-BLOCK Surajmal Vihar, Shahdara, Delhi, 110092 Shahdara SBV Surajmal Vihar Site 5 SBV A-BLOCK Surajmal Vihar, Shahdara, Delhi, 110092 Shahdara SDN Hospital Site- 1 Shahdara North Zone ,C Block Dilshad Garden 110095, Shahdara, Delhi, 110095 Shahdara SDN Hospital Site-2 Shahdara North Zone C Block Dilshad Garden 110095, Shahdara, Delhi, 110095 Shahdara SKV Anand Vihar Site 1 SKV Railway Station Anand Vihar, Shahdara, Delhi, 110092 Shahdara SKV Anand Vihar Site 2 SKV Railway Station Anand Vihar, Shahdara, Delhi, 110092 Shahdara SKV Anand Vihar Site 3 SKV Railway Station Anand Vihar, Shahdara, Delhi, 110092 Shahdara SKV Anand Vihar Site 4 SKV Railway Station Anand Vihar, Shahdara, Delhi, 110092 Shahdara SKV Anand Vihar Site 5 SKV Railway Station Anand Vihar, Shahdara, Delhi, 110092 Shahdara

Also Read|COVID 19 Vaccination centre in Pune: Here’s a complete list of centres where you can get yourself vaccinated

Have a COVID related Experience or Advice? Discuss & Share on PINKVILLA Rooms.

Share your comment ×