Join us as Zaid Khan & Sonal Monteiro talk about their upcoming film 'Banaras', the impact of the pan-India films, and more.

@urszaidkhan @nationalkhans

@banarasthefilm

@tilakrajballal @jayathirthajayanna @sonal_monteiro_official @b_ajaneesh @panorama_studios

#Zaidkhan

#NKProductions #TilakrajBallal #SonalMonteiro #Jayathirtha #Ajaneeshloknath #ReleasingOnNov04th

#panoramastudio