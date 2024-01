WWE Roster 2024 - Full List of WWE Wrestlers Names, SmackDown, Raw, NXT & NXT UK

WWE is undoubtedly the biggest professional wrestling company in the world. WWE managed to expand the professional wrestling business overseas and now WWE is seen almost all around the world.

According to the official page of WWE, a survey suggests WWE is broadcast in 180 countries in more than 30 languages. WWE can be seen by 1 billion households worldwide each week. 11 million users watch WWE mainly from the United States.

Every passing year WWE is getting bigger day by day in the year 2023, Vince McMahon the co-founder of WWE sold WWE to Endeavor the parent company of UFC.

Later, Endeavor announced they would merge UFC and WWE and they announced WWE and UFC would together be under the same umbrella and operate their business under the same upper management in their ways.

The 2024 year seems to be a major year for WWE. Recently WWE announced a major deal with Netflix for a 10-year of worth 5 billion dollars. WWE has announced multiple international shows to expand the reach of the company in the coming years.



The star power is at a time high with a lot of future stars in the making, generational icons on the roaster, and some legends adding their experience to shows.



WWE RAW Roster(2024)

Monday Night Raw is one of the main show weekly shows of WWE. In 2023, WWE celebrated 30 years and 1500 episodes of Monday Night Raw. Over the years Monday Night Raw was always been the main show of WWE.



Seth Rollins is the main-champion World Heavyweight champion and Rhea Ripley is women;s World Heavyweight champion. Some of the additional major stars on Raw are Cody Rhodes, Becky Lynch, CM Punk, and more.

Stage Names Real Name Akira Tozawa Akira Tozawa Apollo Crews Sesugh Uhaa Braun Strowman Adam Scherr Bronson Reed Jermaine Haley Brutus Creed Drew Kasper Chad Gable Charles Betts Cody Rhodes Cody Runnels Rhodes Damian Priest Luis Martínez Dexter Lumis Samuel Shaw Dirty Dominik Mysterio Dominik Gutiérrez

Stage Name Real Name Drew McIntyre Andrew Galloway IV Erik Raymond Rowe Sr. Finn Bálor Fergal Devitt Giovanni Vinci Fabian Aichner Gunther Walter Hahn Ivar Todd Smith JD McDonagh Jordan Devlin Jey Uso Joshua Fatu Jinder Mahal Yuvraj Dhesi Johnny Gargano John Gargano

Stage Name Real Name Julius Creed Jacob Kasper Kofi Kingston Kofi Sarkodie-Mensah Ludwig Kaiser Marcel Barthel The Miz Michael Mizanin Odyssey Jones Omari Palmer Otis Nikola Bogojevic Ricochet Trevor Mann Sami Zayn Rami Sebei Sanga Saurav Gurjar Seth "Freakin" Rollins Colby Lopez

Stage Name Real Name Shinsuke Nakamura Shinsuke Nakamura Tommaso Ciampa Tommaso Whitney Veer Rinku Rajput Xavier Woods Austin Watson Andrade Manuel Alfonso Andrade Oropeza CM Punk Phillip Jack Brooks R-Truth Ronnie Aaron Killings The Miz Michael Gregory Mizanin

Female WWE RAW Wrestlers

Stage Name Real Name Becky Lynch Rebecca Quin Candice LeRae Candice Gargano Chelsea Green Chelsea Cardona Indi Hartwell Samantha De Martin Ivy Nile Emily Andzulis Katana Chance Kacy Catanzaro Kayden Carter Allyssa Lane Liv Morgan Gionna Daddio Maxxine Dupri Sydney Zmrzel Natalya Natalie Neidhart-Wilson

Stage Name Real Name Nia Jax Savelina Fanene Nikki Cross Nicola Glencross Piper Niven Kimberly Benson Raquel Rodriguez Victoria González Rhea Ripley Demi Bennett Shayna Baszler Shayna Baszler Sonya Deville Daria Berenato Tegan Nox Steffanie Newell Valhalla Sarah Rowe Xia Li Zhao Xia Zoey Stark Theresa Serrano

WWE SmackDown Roster(2024)

SmackDown is the second main weekly show, founded in 1999 it's been almost 25 years since SmackDown. Currently, SmackDown features major stars from Roman Reigns, Randy Orton, Bayley, and more.

Roman Reigns is the main champion on Blue Brand he holds the title WWE Undisputed Championship. On the other hand, IYO Sky is the women’s champion on Blue Brand.

Male WWE SmackDown Wrestlers

Stage Name Real Name AJ Styles Allen Jones Angelo Dawkins Gary Gordon Ashante "Thee" Adonis Tehuti Miles Austin Theory Austin White Bobby Lashley Franklin Lashley Pete Dunne (formerly Butch) Peter England Cameron Grimes Trevor Caddell Carlito Carlos Colón Jr. Cruz Del Toro Raúl Mendoza Dragon Lee Undisclosed

Stage Name Real Name Elton Prince Lewis Howley Grayson Waller Matthew Farrelly Jimmy Uso Jonathan Fatu Joaquin Wilde Michael Paris Karl Anderson Chad Allegra Karrion Kross Kevin Kesar Kevin Owens Kevin Steen Kit Wilson Sam Stoker LA Knight Shaun Ricker Logan Paul Logan Paul

Stage Name Real Name Luke Gallows Andrew Hankinson Montez Ford Kenneth Crawford Rey Mysterio Óscar Gutiérrez Ridge Holland Luke Menzies Roman Reigns Leati Joseph Anoa'i Santos Escobar Jorge Alcantar Bolly Sheamus Stephen Farrelly Solo Sikoa Joseph Fatu Randy Orton Randal Keith Orton Akam Dhinsa Rezar Selmani

Female WWE SmackDown Wrestlers

Stage Name Real Name Alba Fyre Kayleigh Rae Asuka Kanako Urai B-Fab Briana Brandy Bayley Pamela Martinez Bianca Belair Bianca Crawford Charlotte Flair Ashley Fliehr Dakota Kai Cheree Crowley Isla Dawn Courtney Stewart Iyo Sky Masami Odate Kairi Sane Kaori Housako

Stage Name Real Name Michin Stephanie Lee Scarlett Elizabeth Chihaia Kesar Shotzi Ashley Urbanski Tamina Sarona Snuka-Polamalu Zelina Vega Thea Trinidad Büdgen Elektra Lopez Karissa Rivera

Free Agents(2024)

Stage Name Real Name Big E Ettore Ewen Brock Lesnar Brock Lesnar Cedric Alexander Cedric Johnson MVP Hassan Assad Omos Tolulope Omogbehin Pat McAfee Patrick McAfee Von Wagner Calvin Bloom Xyon Quinn Daniel Vidot John Cena John Cena

WWE NXT Roster(2024)

NXT is the third weekly show of WWE. this show is considered as the development of WWE. Currently, Ilja Dragunov is the NXT Champion and Lyra Valkyria is the NXT women’s champion.

Male WWE NXT Wrestlers

Stage Name Real Name Andre Chase Chance Barrow Angel Garza Humberto Garza Solano Axiom Carlos Ruiz Baron Corbin Thomas Pestock Boa Yanbo Wang Bron Breakker Bronson Rechsteiner Bronco Nima Edwin Grande Brooks Jensen Benjamin Buchanan Carmelo Hayes Christian Brigham Channing "Stacks" Lorenzo Mitchell Lavalley

Stage Name Real Name Charlie Dempsey Bailey Matthews Damon Kemp Robert Steveson Dante Chen Sean Hao Dijak Christopher Dijak Drew Gulak Drew Gulak Duke Hudson Brendan Vink Eddy Thorpe Karl Fredericks Edris Enofé Inyene Umoh Guru Raa Laxmi Rajpoot Hank Walker Joseph Sculthorpe

Stage Name Real Name Humberto Carrillo Humberto Garza Carrillo Ilja Dragunov Ilya Rukober Javier Bernal Randall Beidelschies Joe Coffey Joseph Coffey Joe Gacy Joseph Ruby Josh Briggs Joshua Bruns Lexis King Brian Pillman Jr. Luca Crusifino Roman Macek Lucien Price Nnamdi Oguayo Malik Blade Joshua Dawkins

Stage Name Real Name Mark Coffey Mark Coffey Myles Borne David Bostian Nathan Frazer Benjamin Timms Noam Dar Noam Dar Oba Femi Isaac Odugbesan Oro Mensah Oliver Sauter Scrypts Sidney Bateman Tank Ledger Joe Spivak Tony D'Angelo Joseph Ariola Trick Williams Matrick Belton Tyler Bate Tyler Bate Wes Lee Deveon Aikens Wolfgang Barry Young

Female WWE NXT Wrestlers

Stage Name Real Name Amari Miller Camron Clay Arianna Grace Bianca Carelli Ava Simone Johnson Blair Davenport Beatrice Priestley Cora Jade Brianna Coda Dani Palmer Alexis Amrhein Fallon Henley Theresa Schuessler Gigi Dolin Priscilla Kelly Jacy Jayne Taylor Grado Jakara Jackson Jamara Garrett

Stage Name Real Name Kelani Jordan Lea Mitchell Kiana James Kayla Kingensmith Lash Legend Anriel Howard Lola Vice Valerie Loureda Lyra Valkyria Aoife Cusack Meiko Satomura Meiko Satomura Nikkita Lyons Faith Jefferies Roxanne Perez Carla Gonzalez Sol Ruca Calyx Hampton Stevie Turner Lucy Bridge

Stage Name Real Name Tatum Paxley Natalie Holland Thea Hail Madison Knisley Tiffany Stratton Jessica Woynilko Valentina Feroz Rita Reis Wendy Choo Karen Yu

WWE Performance Center(2024)

WWE Performance Center is the training center for upcoming signed professional wrestlers where they get prepared for major programs from their in-ring skills to mic skills and everything. And after they get prepared they get drafted on NXT most times or some wrestlers go to SmackDown and Raw.

Male WWE Performance Center Wrestlers

Stage Name Real Name Abule Abadi-Fitzgerald Abule Abadi-Fitzgerald Antoine Frazier Antoine Frazier Beau Morris Beau Morris Bronco Nima Bronco Nima Bryson Montana Bryson Montana Caleb Balgaard Caleb Balgaard Chukwosom Enekwech Chukwosom Enekwech Damaris Griffin Damaris Griffin Daniel McAthur Daniel McAthur Gabe Wai Gabe Wai

Stage Name Real Name Hayden Pittman Hayden Pittman Houston Miller Houston Miller Issac Odugbesan Issac Odugbesan Joe Spivak Joe Spivak Kevin Ventura-Cortes Kevin Ventura-Cortes Lucien Price Nnamdi Oguayo Myles Borne David Bostian Rickssen Opont Rickssen Opont Roman Macek Roman Macek Tiller Bucktrot Tiller Bucktrot Tracy Hancock G'Angelo Hancock

Female WWE Performance Center Wrestlers

Stage Name Real Name AJ Amrhein Alexis Amrhein Alexis Lete Alexis Lete Alivia Ash Alivia Ash Anna Keefer Anna Keefer Breanna Ruggiero Breanna Ruggiero Brooklyn Barlow Brooklyn Barlow Erica Yan Erica Yan Franki Strefling Franki Strefling Gabrielle Dunn Gabrielle Dunn Gina DeLucia Gina DeLucia

Stage Name Real Name Giovanna Eburneo Giovanna Eburneo Harleigh White Harleigh White Jade Gentile Jade Gentile Jakara Jackson Jamara Garrett Kennedy Cummins Kennedy Cummins Lea Mitchell Lea Mitchell Monika Kilsara Monika Kilsara Sarah Baer Sarah Baer Tiana Caffey Tiana Caffey

WWE Referees(2024)

Stage Name Real Name Adrian Butler Darryl Sharma Chad Patton Chad Patton Charles Robinson Charles Robinson Chip Danning Chip Danning Dallas Irvin Antrone Brewer Dan Engler Daniel Engler Danilo Anfibio Danilo Anfibio Daphne Lashaunn Aja Smith Derek Sanders Derek Sanders Eddie Orengo Eddie Orengo

Stage Name Real Name Jason Ayers Jason Ayers Jessika Carr Jessika Heiser Joey Tofino Joey Tofino John Cone John Cone Olympe Margaux Artémis Ortygie Rod Zapata Robert Vista Ryan Tran Brian Nguyen Shawn Bennett Matthew Bennett Will Charlton Will Charlton

WWE Broadcast Team(2024)

Name Show Alicia Taylor NXT Ring announcer Andy Shepherd NXT UK Commentator Booker T NXT Commentator Byron Saxton Commentator on RAW, Main Event, and premium live events Calvin Knie German Commentator for premium live events Cathy Kelley Backstage interviewer Christophe Agius French Commentator for RAW, SmackDown Corey Graves Commentator for RAW and premium live events Dan Vollmayer Co-host of The Bump Dennis Arnell Backstage Interviewer

Name Show Funaki Japanese Commentator Jackie Redmond Co-host of RAW Talk Jerry Lawler Pre-show analyst for premium live events Jerry Soto Spanish Commentator Jimena Sánchez Co-host of WWE Saturday Night Kayla Braxton Backstage Interviewer Kelly Kincaid Ring announcer NXT: Level Up Pat McAfee Raw Commentator Marcelo Rodríguez Spanish Commentator Matt Camp Co-host The Bump McKenzie Mitchell Co-host The Bump, Backstage interviewer on NXT

Ambassadors(2024)

Stage Name Real Name Bob Backlund Robert Backlund Boogeyman Martin Wright Eve Torres EveTitus O'Neil Gracie John "Bradshaw" Layfield John Layfield Maria Menounos Maria Menounos Maryse Mizanin Maryse Mizanin Nikki Bella Stephanie Chingvintsev Ricky Steamboat Richard Blood Sr Sgt. Slaughter Robert Remus Superstar Billy Graham Eldridge Coleman Tatanka Chris Chavis Tatasumi Fujinami Tatasumi Fujinami The Undertaker Mark Calaway Titus O'Neil Thaddeuss Bullard Sr.

Creative Team (2024)

Name Role Bruce Prichard Executive Director Drake Maverick Writer for RAW Ed Koskey Lead Writer for SmackDown George Caroll Writer for NXT Jim Smallman Writer NXT UK Johnny Russo Lead Writer NXT UK Jonathan Baeckstrom Lead Writer for RAW Nick Bonnanno Writer for NXT Ryan Katz Creative Producer for NXT Ryan Ward Writer for SmackDown Shawn Michaels Senior Vice President of Talent Development and Creative

Medical Team(2024)

Name Post Chris Amann Senior Ringside Physician Chris Robinson Ringside Physician Jeffery Duggas Associate Medical Director Jeffery Westerfield Ringside Physician Joseph Maroon Medical Director

Producers(2024)

Name Real Name Chris Parks Christopher Parks Jamie Noble James Gibson Jason Jordan Nathan Everhart Kenny Dykstra Kenneth Doane Micheal Hayes Micheal Seitz Molly Holly Nora Benshoof Petey Williams Peter Williams III Shane Helms Gregory Helms Shawn Daivari Shawn Daivari Tyson Kidd TJ Wilson

