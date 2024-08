Independence Day 2024: 19 Bollywood dialogues that ignite the spirit of patriotism

India is celebrating its 78th Independence Day and this journey has been no less than a ride filled with gratitude for all Indians. Over the years, Hindi cinema as a medium has contributed largely to evoking patriotism time and again with some brilliant nationalism-driven movies. Here’s a look back at some of the best Bollywood dialogues that will surely fuel you with patriotism.

19 Bollywood dialogues that are voices of India

1. Chak De! India

Shah Rukh Khan: Mujhe states ke naam na sunayi dete hain na dikhayi dete hain, sirf ek mulk ka naam sunai deta hai... INDIA.

2. Holiday: A Soldier is Never Off-Duty

Akshay Kumar: Jab waha border par log apni nind ki parwah na karte hue jaagte hai, tab tumhe yahan shaher me chain ki nind aati hai.

3. Gadar: Ek Prem Katha

Sunny Deol: Hamara Hindustan zindabad tha, zindabad hai, aur zindabad rahega!

4. Shaurya

Kay Kay Menon: Jung mein jab shoot karne ka order dete hai toh, kab kahan kaise uska toh pata hota hai magar kyun ... fauji ko na yeh batate hai, na usse janane ka haq hota hai.

5. Raazi

Alia Bhatt: Watan ke aage kuch bi nahi, khud bhi nahi.

6. Lakshya

Hrithik Roshan: Ye Indian Army hain, hum dushmani mein bhi ek sharafat rakhte hain.

7. Rang De Basanti

Aamir Khan: Ab bhi jiska khoon na khaula, khoon nahin voh paani hai ... joh desh ke kaam na aaye woh bekaar jawani hai.

8. Krantiveer

Nana Patekar: Yeh Musalman ka khoon yeh Hindu ka khoon ... bata is mein Musalman ka kaunsa Hindu ka kaunsa, bata!

9. Jai Ho

Salman Khan: Chahe humein ek waqt ki roti na mile, badan par kapde na ho, sar par chhat na ho, lekin jab desh ki aan ki baat aati hain, tab hum apni jaan ki baazi laga dete hain.

10. Rustom

Akshay Kumar: Meri uniform meri aadat hai ... jaise ki saans lena, apne desh ki raksha karna.

11. The Legend Of Bhagat Singh

Ajay Devgn: Aap namak ka haq adaa kijiye, main mitti ka haq adaa kart ahu.

12. Kaante

Kumar Gaurav: Hindustani jaisa bhi ho, usse do cheezein bilkul pasand nahin ... ek hai cricket mein haar ... doosra apne desh pe vaar.

13. Uri: The Surgical Strike

Paresh Rawal: Yeh Hindustan ab chup nahi behtega ... yeh naya Hindustan hai ... yeh ghar mein ghusega bhi aur maarega bhi

14. Mangal Pandey: The Rising

Aamir Khan: Yeh azaadi ki ladai hain, guzre hue kal se azaadi... aane waale kal ke liye.

15. Commando 2

Vidyut Jammwal: Desh ki seva karne mein joh maze hai na ... woh kisi aur mein nahi hai.

16. Kesari

Akshay Kumar: Ek angrez ne mujhse kaha tha ki tum gulam ho, Hindusthan ki dharti se darpok paida hote hai, Aaj jawab dene ka waqt aa gaya hai

17. Namaste London

Akshay Kumar: Aisi sabhyata jisme ek Catholic aurat Pradhan mantri ki kursi, ek Sikh ke liye chod deti hain aur ek Sikh, pradhan mantri pad ki shapat ek Muslim Rashtrapati se leta hain, uss desh ki bhaag daud sambhalne ke liye jisme 80 pratishat log Hindu hain.

18. Baby

Akshay Kumar: Religion wala jo column hota hai, usmein hum bold aur capital mein INDIAN likhte hain.

19. Bang Bang

Joh desh ke liye ladte hai ... unki maut ka countdown unki pehli saans ke saath shuru ho jaata hai

Which of these Bollywood dialogues evoke the true essence of patriotism and how are you celebrating this Independence Day? Tell us @pinkvilla We are all eyes and ears. Azaadi Mubarak, Bharat!

