Upcoming South Movies in 2020: Telugu, Tamil, Kannada & Malayalam films to look forward to this month

The south box office will be opening with a big bang in 2020 as star-studded films will be hitting the big screen this year. Check out which films across South India are releasing this month.

The South Indian film industry saw some big hits and misses in 2019. As we enter 2020, the film industry down South is off to a huge start as Rajinikanth's Darbar will be hitting the screens on 9 January. Thalaiva's film has already created a huge buzz and given the excitement for every Rajinikanth film, the excitement for Darbar is through the roof. Apart from that, the month of January is a star-studded one on the big screen as Mahesh Babu's Sarileru Neekevvaru and Allu Arjun & Pooja Hegde starrer Ala Vaikunthapurramuloo will be hitting the theatres. Other releases include Mohanlal's Big Brother, Psycho, Gypsy and Ranam among many others.

Check out the releases of January 2020 below:

Film Release DATE Darbar (Tamil, Telugu) 09-Jan Vellam (Malayalam) 10-Jan Al Mallu (Malayalam) 10-Jan Anjaam Pathira (Malayalam) 10-Jan Sarileru Neekevvaru (Telugu) 11-Jan Ala Vaikunthapurramuloo (Telugu) 12-Jan Entha Manchivaadavuraa (Telugu) 15-Jan Pattas (Tamil) 16-Jan Big Brother (Malayalam) 16-Jan Olichottam (Malayalam) 17-Jan Uriyadi (Malayalam) 17-Jan Drona (Kannada) 17-Jan Ranam (Kannada) 17-Jan Sri Bharatha Baahubali (Kannada) 17-Jan Gentleman (Kannada) 17-Jan Nagarjuna (Kannada) 18-Jan Shylock (Malayalam) 23-Jan Ayyappanum Koshiyum (Malayalam) 24-Jan The Kung Fu Master (Malayalam) 24-Jan Gypsy (Tamil) 24-Jan Psycho (Tamil) 24-Jan Narendra (Telugu) 24-Jan Disco Raja (Telugu) 24-Jan Edhureetha (Telugu) 24-Jan IIT Krishna Murthy (Telugu) 24-Jan Bangaru Bullodu (Telugu) 24-Jan Degree College (Telugu) 24-Jan Ondu Shikariya Kathe (Kannada) 24-Jan Salaga (Kannada) 24-Jan Khakii (Kannada) 24-Jan Garuda (Kannada) 24-Jan Bheema Sena Nala Maharaja (Kannada) 24-Jan Rajamartanda (Kannada) 24-Jan Godhraa (Kannada) 24-Jan India Vs England (Kannada) 24-Jan Tubelight (Kannada) 26-Jan Pon Manickavel (Tamil) 26-Jan Nisabdham (Tamil) 31-Jan Anveshanam (Malayalam) 31-Jan Pogaru (Kannada) 31-Jan Moksha (Kannada) 31-Jan Chase (Kannada) 31-Jan

Credits :Pinkvilla

